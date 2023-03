Župné paralympiády odštartovali v Žilinskom samosprávnom kraji

Dolný Kubín 3. marca (TASR) – Projekt župných paralympiád odštartoval v piatok v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK). Na prvej župnej paralympiáde sa zúčastnilo v Dolnom Kubíne 60 detí so zdravotným znevýhodnením. Predstavili sa v štyroch súťažných športoch - boccii, parastolnom tenise, parabedmintone a curlingu na vozíku. Ako ukážkové športy odprezentovali parahokej, parataekwondo a paraveslovanie.



Predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš uviedol, že župné paralympiády by mali v sebe spájať tri projekty. "Hľadáme talenty, Sme si rovní a Paráda – prvý bezbariérový festival. Stretli sa v jeden deň na jednom mieste a tomu budeme aj do budúcnosti hovoriť župná paralympiáda. Do regiónov ideme preto, aby sme spolu so samosprávami poukázali na množstvo architektonických bariér, ktoré sa na Slovensku nachádzajú, športovú infraštruktúru nevynímajúc," povedal.



Cieľom nového projektu, ktorý pripravil SPV v spolupráci s ôsmimi župami, je priniesť paralympijský šport do všetkých regiónov Slovenska, zapojiť do neho zdravotne znevýhodnené deti, mládež a šíriť prostredníctvom športu paralympijské myšlienky.



Podľa podpredsedu ŽSK Branislava Trégera je dôležité, aby ľudia so zdravotným znevýhodnením dostali možnosť športovať. "Sú vzorom pre všetkých, že napriek hendikepu dokážu urobiť športové výkony. Pre nás je zasa podstatné, aby sa na športoviská dostali, bola zabezpečená bezbariérovosť a inklúzia so zdravými," skonštatoval.



Memorandum o spolupráci podpísali v piatok predseda SPV a primátor Dolného Kubína Ján Prílepok. "Dolný Kubín je už roky mestom športu. Ale aby bol pre všetkých, musíme pracovať na odstraňovaní bariér. Sme radi, že sme súčasťou viacerých projektov, vďaka ktorým môžeme budovať športovú infraštruktúru. Bude slúžiť nielen Dolnokubínčanom, ale všetkým ľuďom zo širokého regiónu, ktorí majú záujem o športovanie," podotkol primátor.



Projekt župných paralympiád je jedným z bodov memoránd o vzájomnej spolupráci medzi SPV a ôsmimi samosprávnymi krajmi Slovenska, ktoré podpísali predseda SPV Ján Riapoš a jednotliví predsedovia samosprávnych krajov. Spoločným cieľom memoránd je spolupráca pri podpore športových aktivít, ich propagácie a podpore aktívneho životného štýlu zdravotne znevýhodnenej mládeže.