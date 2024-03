Župné trhy odštartujú v B. Bystrici, budú aj v iných mestách kraja

Banská Bystrica 19. marca (TASR) - Tohtoročné Župné trhy, zamerané na podporu regionálnych producentov z Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), odštartujú 22. marca na Starej tržnici v Banskej Bystrici. Po prvý raz sa uskutočnili pred dvomi rokmi a začínajú sa už stávať tradíciou. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že do októbra budú aj v ďalších okresných mestách kraja.



"Župné trhy nadväzujú na naše aktivity, ktoré smerujú k podpore miestnych remeselníkov, farmárov a producentov v rôznych regiónoch kraja. Chceme, aby sa im u nás darilo a aby držali živé tradičné výrobné postupy, remeslá a pracovali so surovinami z lokálnych zdrojov. Aj preto pre nich vytvárame rôzne platformy, kde môžu svoju produkciu ponúknuť zákazníkom," konštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



Kľúčovým projektom v podpore lokálnych producentov a remeselníkov je e-shop www.regionalnepulty.sk, za ktorým stojí Rozvojová agentúra BBSK a cez ktorý k dnešnému dňu predáva svoje výrobky 90 remeselníkov a výrobcov z BBSK. Na tento projekt nadväzujú fyzické Župné trhy.



"Za predchádzajúce dva roky sme počas Župných trhov poskytli priestor v priemere 55 ľuďom. Všetko sú to remeselníci alebo producenti z BBSK, výrobky mnohých z nich disponujú niektorou zo značiek Regionálny produkt Gemer - Malohont, Pohronie, Novohrad, Podpoľanie, Hont alebo Horehronie," doplnila Mária Ursínyová z Rozvojovej agentúry BBSK, ktorá ich zastrešuje.



Súčasťou každého Župného trhu budú vystúpenia miestnych folklórnych súborov alebo skupín a tiež tvorivé dielne, ktoré vedú samotní regionálni producenti. Návštevníci si tak môžu vlastnoručne vyrobiť remeselný výrobok a vyskúšať, čo všetko ich práca obsahuje.



Stánky výrobcov budú spájať rovnaké farby a označenie logom "regionálne". Konajú sa vždy v čase od 10.00 do 18.00 h. V apríli ich chystajú v Revúcej, v júni v Lučenci a vo Zvolene, v júli v Detve, v septembri v Brezne a v októbri v Žiari nad Hronom.