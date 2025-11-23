< sekcia Regióny
Župné trhy v Košiciach sa budú konať od 30. novembra do 23. decembra
Podrobný program bude dostupný na sociálnych sieťach KSK.
Autor TASR
Košice 23. novembra (TASR) - Župné vianočné trhy sa budú konať v Košiciach v areáli Katovej Bašty na Hrnčiarskej ulici od nedele 30. novembra do 23. decembra. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).
Súčasťou ponuky budú popri stánkoch a vianočnom stromčeku aj hudba, gastrozóna, atrakcie, svetelné fotopointy či program pre rodiny s deťmi. Zažiť to bude možné každý deň od 11.00 do 22.00 h.
V piatky a soboty sa na pódiu vystriedajú interpreti ako Nela Pocisková, Igor Kmeťo, Iconito, Europa2 party - DJ EKG a Milan Lieskovský, Majself feat Alyashow, Lucia Gibarti, Tomáš Buranovský, Rendošovci či Silvayovci.
Od pondelka do štvrtka od 16.00 h budú sprevádzať vianočnú atmosféru dídžeji. Piatky budú patriť folkloristom a v soboty od 20.00 h vystúpia na pódiu hudobní headlineri. V nedeľu kraj pozýva najmä rodiny s deťmi, ktorých bude zabávať Tom a Elo, ako aj Ujo Ľubo.
Medzi hlavné novinky tohtoročných Župných trhov sa radí špeciálna gastrozóna. Od utorka do štvrtka v čase od 11.00 do 14.00 h si môžu záujemcovia pochutnať na dobrotách počas obedových „happy hours“.
Jeden z trhových stánkov bude patriť Nadácii KSK, výťažok z predaja nadačného punču pôjde na pomoc deťom. „Novinkou tohtoročných trhov bude živý betlehem, ktorý rozpovie svoj vianočný príbeh každú nedeľu popoludní a deti určite zaujme aj drevený kolotoč,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.
