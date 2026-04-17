< sekcia Regióny
Župný dom prejde komplexnou rekonštrukciou, Vráble získali dotáciu
Autor TASR
Vráble 17. apríla (TASR) - Mesto Vráble získalo dotáciu z eurofondov na projekt rekonštrukcie Župného domu, známeho ako Stoličný dom. Výška schválenej dotácie predstavuje 1.161.226 eur. Poskytovateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027, informovala Dominika Zúborová z mestského úradu.
Budova na rohu Hlavnej a Krátkej ulice, kde dnes sídli múzeum a niekoľko prevádzok, sa po schválení dotácie dočká komplexnej obnovy. Tá zahŕňa zateplenia strešného plášťa, výmenu okien a dverí, modernizáciu systémov chladenia, vetrania a osvetlenia. Súčasťou projektu je aj realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia a inštalácia zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.
Župný dom je druhou najstaršou budovou vo Vrábľoch a patrí medzi symboly mesta. Jeho výstavba bola ukončená v rokoch 1831 - 1832. Desať rokov predtým sa začala vo Vrábľoch celomestská zbierka na výstavbu tohto domu. Stoličný dom bol postavený ako sídlo arcibiskupskej stolice. Na tieto účely slúžil do roku 1850, následne vystriedal niekoľko majiteľov.
V roku 1882 ho odkúpil poštmajster Jozef Néčei. Néčeiovci bývali na poschodí budovy, na prízemí bola Vrábeľská kráľovská pošta. Po druhej svetovej vojne získalo budovu mesto, ktoré v nej zriadilo Podnik komunálnych služieb.
Po obnove má Župný dom ambíciu byť funkčným a živým priestorom pre verejnosť. Primátor Vrábeľ Viktor Németh v júli minulého roka potvrdil, že radnica sa po rekonštrukcii objektu bude uchádzať o získanie štatútu národnej kultúrnej pamiatky pre túto dominantu mesta.
