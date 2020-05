Župný dom v Trenčíne je majetkom mesta, rozhodol okresný súd

Trenčín 8. mája (TASR) – Historická budova Župného domu v Trenčíne je majetkom mesta Trenčín. Vyplýva to z rozhodnutia Okresného súdu (OS) v Trenčíne, ktorý tento týždeň rozhodoval v spore o vlastníctvo objektu medzi Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a mestom Trenčín.



Budovu Župného domu mesto prenajíma kraju, sídli v nej Trenčianske múzeum. Trenčiansky samosprávny kraj na základe analýzy vlastníckeho práva spochybnil vlastníctvo mesta Trenčín a tvrdí, že budovu vlastní krajská samospráva.



Ako informoval hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus, na to, aby mohla byť prelomená zásada hodnovernosti údajov zapísaných v katastri nehnuteľností, musí byť nad akúkoľvek pochybnosť zrejmé, že zápis správny nie je.



„Dôkazné bremeno nesie ten, kto sa dovoláva nesprávnosti zápisu na liste vlastníctva, čiže v tomto prípade to bol Trenčiansky samosprávny kraj ako žalobca, ktorý bol povinný v konaní preukázať, že vlastnícke právo napriek zápisu v katastri nehnuteľností neprináleží žalovanému mestu Trenčín. Žalobca podľa názoru okresného súdu neuniesol dôkazné bremeno a nepodarilo sa mu v konaní preukázať, že by právo hospodárenia s predmetnými nehnuteľnosťami svedčalo Trenčianskemu múzeu,“ uviedol Tarabus s tým, že rozsudok nie je právoplatný.



Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka je rozsudok taký jasný, že odvolanie kraju zrejme nepomôže a treba rešpektovať taký právny stav, aký je. Zdôraznil, že sídlo Trenčianskeho múzea v Župnom dome zostane.



„Musíme si premyslieť, či si Župný dom necháme a nájdeme finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu, alebo si sadneme so županom (Jaroslavom Baškom – pozn. TASR) a ponúkneme ho kraju za cenu podľa znaleckého posudku,“ doplnil Rybníček s tým, že je presvedčený o slušnej dohode s krajskou samosprávou.



Mesto sa podľa neho napriek nesúhlasu pamiatkarov stále nevzdalo sna, že zo zadnej časti Župného domu postavia výťah na Trenčiansky hrad. V prípade, že by sa to podarilo, chceli by rekonštrukciu financovať buď z nórskych fondov, či iných externých zdrojov.



Ako informovalo oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, rozhodnutie súdu prvého stupňa zatiaľ nie je právoplatné. „Po doručení rozsudku a oboznámení sa s jeho obsahom Trenčiansky samosprávny kraj zváži ďalšie kroky,“ informuje TSK.