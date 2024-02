Župný dom v Trenčíne zrekonštruujú, vysťahovali z neho 28.000 kníh

Trenčín 6. februára (TASR) - Viac ako 28.000 historických kníh i moderných publikácií vysťahovali v sobotu (3. 2.) z priestorov Župného domu v Trenčíne. Sídlo Trenčianskeho múzea museli vyprázdniť pre rozsiahlu rekonštrukciu. Informovala o tom Sláva Gajdošíková z komunikačného odboru Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



Na sťahovanie sa podľa nej múzeum pripravovalo už niekoľko mesiacov. Roztriedené knihy z múzejnej knižnice zabalené do 570 škatúľ presťahovali dočasne do priestorov spĺňajúcich prísne klimatické a bezpečnostné podmienky. Zo Župného domu vysťahovali aj preparované zvieratá, ktoré dlhé roky patria do stálej expozície múzea.



"Organizačne zložité a náročné sťahovanie celej múzejnej knižnice, expozície a všetkých depozitárov je nevyhnutné kvôli plánovanej rekonštrukcii budovy Župného domu, ktorá patrí mestu Trenčín. Župný dom po rekonštrukcii opäť ožije v roku 2026, kedy bude Trenčín Európskym hlavným mestom kultúry a Trenčianske múzeum v Trenčíne bude dôležitou súčasťou tohto projektu," skonštatoval riaditeľ múzea Peter Martinisko.



Trenčianske múzeum bude zatvorené až do odvolania, o histórii Trenčianskeho regiónu sa záujemcovia dozvedia v ďalších pobočkách múzea - na Trenčianskom hrade, v Karneri sv. Michala a v Katovom dome v Trenčíne, v Kúrii Ambrovec v Beckove, v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom či v rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci. V apríli majú otvoriť aj novú pobočku v zrekonštruovanom Draškovičovom kaštieli v Čachticiach.