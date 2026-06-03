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Župný hackathon v Trnave pozná svojich víťazov

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Viac ako 24 hodín intenzívnej práce desiatok mladých inovátorov prinieslo riešenia na tohtoročnú tému Trnavský kraj ako domov pre talent.

Autor TASR
Trnava 3. júna (TASR) - Štvrtý ročník Župného hackathonu, ktorý sa konal koncom mája v Trnave, pozná svojich víťazov. Viac ako 24 hodín intenzívnej práce desiatok mladých inovátorov prinieslo riešenia na tohtoročnú tému Trnavský kraj ako domov pre talent. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Počas celého maratónu mali tímy k dispozícii mentorov z praxe a program doplnila prednáška o efektívnom prezentovaní nápadov. „Podujatie organizoval kraj prostredníctvom svojej Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry (KIRA), ktorej zástupca riaditeľa Marek Krnáč pripomenul, že úspešné projekty z hackathonov (ako napr. Infobodky) sa reálne zavádzajú do praxe,“ priblížila krajská samospráva.

Prvé miesto vo štvrtom ročníku podujatia získal projekt zaoberajúci sa prepojením poľnohospodárstva s modernými technológiami a vzdelávaním, ktoré ukazuje túto oblasť ako atraktívnu pre mladých. Študenti na druhom mieste navrhli systém, kde firmy a kraj investujú do zahraničných stáží mladých ľudí s podmienkou ich návratu späť do regiónu. Tretiu pozíciu obsadil projekt s platformou, ktorá pomáha firmám lepšie komunikovať svoju firemnú kultúru smerom k mladej generácii.
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