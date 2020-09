ZUŠ v Bardejove bude nacvičovať historické satiry v centre mesta

Bardejov 6. septembra (TASR) – Vyučovacie hodiny v rámci literárno-dramatického odboru absolvujú žiaci Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Michala Vileca v Bardejove v centre mesta. Podľa učiteľa a iniciátora myšlienky Juraja Bochňu sa tým snažia reagovať na to, že žiakom sa učí ťažšie v triedach s rúškami.



"Využili sme to, že Bardejov je nádherné historické mesto, ku ktorému patria historické hry, ktoré sa dajú hrať vonku. Tento školský rok budeme preto pracovať najmä v exteriéroch. Vybral som historické, veľmi hravé hry, ktoré si myslím, že zaujmú aj divákov. Predpokladám, že v rámci opatrení sa budú kultúrne podujatia môcť konať iba vonku," povedal pre TASR Bochňa.



Hry budú hrať na balkónoch a v oknách historických budov, ako aj na hradbách. Prioritne pôjde o hry, ktoré sa týkajú histórie mesta. "Určite je to lepšie, čo sa týka nášho zdravia, keďže budeme vonku. Môžeme sa viac baviť a už teraz máme divákov, takže to bude určite veľká zábava," povedala na margo hodín v meste žiačka Katarína Grohoľová.



Podľa ďalšej zo žiačok Vanesy Pipasovej výhodou je i to, že bez rúšok budú vidieť, čo hovoria ostatní žiaci. "Bude to určite zábavné, ale aj náročné vzhľadom na prostredie všetko skombinovať, ale veľmi sa na to teším," povedala.



Bochňa predpokladá, že prvé hry nacvičia do decembra, aby ich v adventnom období mohli predstaviť divákom.