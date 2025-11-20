< sekcia Regióny
ZUŠ v Medzilaborciach prešla komplexnou obnovou
ZUŠ navštevuje 332 žiakov v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.
Autor TASR
Medzilaborce 20. novembra (TASR) - Budova Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Alexandra Andrejeviča Ljubimova v Medzilaborciach prešla komplexnou obnovou. Ako informovala samospráva, rekonštrukcia výrazne zníži energetickú náročnosť objektu a zlepší podmienky pre vyučovanie. Realizovaná bola v rámci plánu obnovy, pričom celkové oprávnené výdavky projektu dosiahli 722.560,69 eura.
ZUŠ navštevuje 332 žiakov v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Rekonštruovaný objekt sa nachádza v centre mesta na Mierovej ulici a pochádza z roku 1949. Budova za viac než 70 rokov existencie prešla len bežnou údržbou.
Cieľom projektu bolo najmä zníženie spotreby energií a zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy. Práce zahŕňali zateplenie obvodových stien a stropov, výmenu okien a dverí, modernizáciu vykurovania vrátane inštalácie tepelného čerpadla a plynového kondenzačného kotla. Opravili aj vnútorné rozvody, obnovili povrchy a upravili fasádu. Nainštalovali aj systém rekuperácie, osvetlenie školy prešlo na LED technológiu a na strechu bol osadený fotovoltický systém.
Realizované opatrenia majú priniesť úsporu primárnej energie až 86,8 percenta. Obnova prispeje aj k zníženiu emisií a zlepšeniu kvality ovzdušia. „Takéto projekty sú dôkazom, že aj menšie mestá ako Medzilaborce môžu byť príkladom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu a modernému manažmentu verejných budov,“ doplnila radnica.
