Obec Zvolenská Slatina nezvyšuje dane ani poplatok za vývoz odpadu

Zvolenská Slatina 19. januára (TASR) – Miestne dane a ani poplatok za vývoz komunálneho odpadu tento rok obec Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese nezvyšuje a ostávajú rovnaké ako vlani. Pre TASR to potvrdila starostka Mária Klimentová. V platnosti zostávajú aj úľavy, ktoré si môžu uplatniť obyvatelia mesta.



Pripomenula, že obyvatelia obce tak za komunálny odpad ročne aj naďalej zaplatia 16,43 eura. „O zníženie alebo oslobodenie od poplatku môžu žiadať občania, ktorí sa dlhodobo nezdržiavajú v obci. Je to však s predpokladom, že predložia doklady, ktorými túto skutočnosť vedia vierohodne preukázať,“ spomenula s tým, že ďalšie úľavy a oslobodenia nad rámec zákona obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení (VZN) nerieši. „Podobne je to aj s daňou z nehnuteľností a daňou za psa,“ zdôraznila.



Podľa nej aj výška dane za psa ostala rovnaká ako v minulom roku. „Obyvatelia, ktorí žijú v bytoch, platia za psa 35 eur, obyvatelia v rodinných domoch desať eur,“ podotkla.



Ako dodala, sadzby daní z nehnuteľností sú rôzne podľa VZN. Napríklad sadzba dane zo stavieb určených na bývanie, je vo výške 0,1 eura za štvorcový meter a tridsaťtri centov za každé ďalšie nadzemné poschodie. Sadzba dane za byty a nebytové priestory, ktoré sa nevyužívajú na podnikanie, je tiež 0,1 eura za štvorcový meter. „Sadzby dane z pozemkov sú rôzne, v závislosti od druhu pozemku, a sú presne uvedené vo VZN,“ poznamenala starostka s tým, že hodnota ornej pôdy v katastri obce je 0,3239 eura za štvorcový meter.