Zv. Slatina chce z Programu obnova dediny vysadiť dreviny a kvety

Zvolenská Slatina 16. augusta (TASR) – Z Programu obnova dediny 2021 chce obec Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese na svojom území vysadiť kvety a dreviny. Pre TASR to potvrdila starostka obce Mária Klimentová.



Ako dodala, obec v marci tohto roka požiadala o finančnú podporu na tento projekt a začiatkom augusta dostala oznámenie o poskytnutí dotácie vo výške 5000 eur. "Do 9. septembra musíme stihnúť zaslať všetky potrebné doklady vrátane vysúťaženého dodávateľa, čo bude veľmi náročné v prebiehajúcom dovolenkovom období," spomenula. "Veríme, že stihneme požadované doklady predložiť na Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP) a následne vysadíme v rôznych častiach obce dreviny," zhrnula s tým, že by to malo byť v strede obce, pri evanjelickom kostole a pri obecných nájomných bytových domoch.



Podľa starostky v rámci projektu plánujú zasadiť vo Zvolenskej Slatine dreviny ako jarabina, javor, hrab, lieska či mišpuľa. Patria sem aj dula, oskoruša, slivka, hloh, drieň, klokoč a kalina. "Drevinové výsadby budú doplnené aj trvalkami," podotkla a doplnila, že projektom chce samospráva pomôcť životnému prostrediu a skrášliť prostredie obce.



Z Programu obnova dediny 2021 poputujú financie 189 obciam na ich projekty. O pridelení dotácie rozhodol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Cieľom Programu obnovy dediny je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady na to, aby sa obce vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít.