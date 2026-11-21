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Zväz odsudzuje útok na pamätník Koneva, podáva trestné oznámenie
Neznámy páchateľ postriekal pamätník maršala Koneva ružovou farbou a na dlažbe pred ním zanechal vulgárne nápisy.
Autor TASR
Štrbské Pleso 21. novembra (TASR) - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) dôrazne odsudzuje ďalší vandalský útok na pamätník sovietskeho maršala Ivana Stepanoviča Koneva v Údolí smrti pri obci Kružlová v okrese Svidník. Predsedníctvo organizácie rozhodlo v tejto veci o podaní trestného oznámenia. TASR o tom informoval podpredseda SZPB a vedúci odboru komunikácie Ján Rohár.
SZPB sa zároveň oficiálnym listom obráti na prezidentku Policajného zboru so žiadosťou o osobitnú pozornosť pri objasňovaní týchto incidentov a prijatie opatrení na predchádzanie ďalším útokom.
Neznámy páchateľ postriekal pamätník maršala Koneva ružovou farbou a na dlažbe pred ním zanechal vulgárne nápisy. Ide už o tretí incident od slávnostného odhalenia pamätníka 3. októbra.
Predsedníctvo Ústrednej rady SZPB sa touto záležitosťou v sobotu zaoberalo na svojom rokovaní na Štrbskom Plese, ktoré sa uskutočnilo na okraj medzinárodného stretnutia predstaviteľov slovenského, českého a maďarského protifašistického zväzu.
SZPB upozorňuje, že podľa Trestného zákona je hanobenie pamätníka alebo iného pietneho symbolu pripomínajúceho vojnovú udalosť výslovne uvedené medzi formami trestného činu výtržníctva, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na tri roky. Vyzýva pritom Policajný zbor, aby bezodkladne konal a zabezpečil dôsledné vyšetrenie prípadu.
„SZPB považuje za neprijateľné, aby sa pamätník pripomínajúci Karpatsko-dukliansku operáciu a oslobodzovanie Slovenska od nacizmu opakovane stával terčom vandalizmu. Odlišné názory na historické osobnosti a udalosti sú v demokratickej spoločnosti legitímne, nesmú však byť zámienkou na poškodzovanie cudzieho majetku a zneucťovanie pietnych miest,“ uvádza sa v stanovisku SZPB.
Sochu Koneva odhalili 3. októbra za účasti ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD), europoslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD), ruského veľvyslanca Sergeja Andrejeva a predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Jaroslava Demiana.
SZPB sa zároveň oficiálnym listom obráti na prezidentku Policajného zboru so žiadosťou o osobitnú pozornosť pri objasňovaní týchto incidentov a prijatie opatrení na predchádzanie ďalším útokom.
Neznámy páchateľ postriekal pamätník maršala Koneva ružovou farbou a na dlažbe pred ním zanechal vulgárne nápisy. Ide už o tretí incident od slávnostného odhalenia pamätníka 3. októbra.
Predsedníctvo Ústrednej rady SZPB sa touto záležitosťou v sobotu zaoberalo na svojom rokovaní na Štrbskom Plese, ktoré sa uskutočnilo na okraj medzinárodného stretnutia predstaviteľov slovenského, českého a maďarského protifašistického zväzu.
SZPB upozorňuje, že podľa Trestného zákona je hanobenie pamätníka alebo iného pietneho symbolu pripomínajúceho vojnovú udalosť výslovne uvedené medzi formami trestného činu výtržníctva, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na tri roky. Vyzýva pritom Policajný zbor, aby bezodkladne konal a zabezpečil dôsledné vyšetrenie prípadu.
„SZPB považuje za neprijateľné, aby sa pamätník pripomínajúci Karpatsko-dukliansku operáciu a oslobodzovanie Slovenska od nacizmu opakovane stával terčom vandalizmu. Odlišné názory na historické osobnosti a udalosti sú v demokratickej spoločnosti legitímne, nesmú však byť zámienkou na poškodzovanie cudzieho majetku a zneucťovanie pietnych miest,“ uvádza sa v stanovisku SZPB.
Sochu Koneva odhalili 3. októbra za účasti ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD), europoslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD), ruského veľvyslanca Sergeja Andrejeva a predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Jaroslava Demiana.