Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 25. marec 2026
< sekcia Regióny

Zverejnili výsledky na riaditeľov nemocníc v B. Bystrici

.
Na snímke Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Foto: TASR Ján Krošlák

Autor TASR
Banská Bystrica 25. marca (TASR) - Vo výberovom konaní na riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta Banská Bystrica uspela Miriam Lapuníková, ktorá vedie nemocnicu aj v súčasnosti. Výsledky výberového konania zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na svojej oficiálnej internetovej stránke.

Rezort tiež informoval o výsledku výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Detskej fakultnej nemocnice (DFNsP) s polikliniku v Banskej Bystrici, v ktorom uspel takisto súčasný riaditeľ nemocnice Juraj Gallo.

Výberové konanie na obsadenie oboch miest na funkčné obdobie päť rokov sa konalo ešte 17. marca na ministerstve zdravotníctva. Obaja úspešní uchádzači nemali vo výberovom konaní žiadnych protikandidátov.
.

