Zviera bez známeho majiteľa ošetrí veterinár na účet mesta B. Bystrica

Banská Bystrica 23. februára (TASR) – Napriek tomu, že od novembra 2019 platí zákonná povinnosť, ktorá určuje majiteľom psov začipovať ich a zároveň prihlásiť do Centrálneho registra spoločenských zvierat, aj dnes sa voľne pohybuje po meste Banská Bystrica mnoho takých, ktoré čip nemajú a nie je možné určiť vlastníka. Samospráva sa preto v prípade zranených jedincov rozhodla zabezpečiť ich veterinárne ošetrenie a starostlivosť. TASR o tom v stredu informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa banskobystrického primátora.



„Mesto pod Urpínom uzavrelo so súkromným banskobystrickým veterinárom zmluvu o poskytovaní služieb pre túlavé spoločenské zvieratá. Ide o psy alebo mačky, ktoré nie sú označené čipom a ich stav si vyžaduje odborné ošetrenie. To bude vykonané buď priamo na mieste ich výskytu, alebo v ambulancii. V prípade nahlásenia zvierat s čipom bude kontaktovaný majiteľ, ktorý sa o ich ošetrenie postará vo svojej réžii,“ konštatovala Adamovičová.



V prípade, že obyvatelia zaregistrujú túlavé zviera, je potrebné kontaktovať mestskú políciu (MsP) na čísle 159. Operačný dôstojník bude informovať zodpovedného pracovníka príslušnej hliadky MsP.



„Ak si to bude stav zvieraťa vyžadovať, bude hospitalizované priamo na veterinárnej klinike na nevyhnutný čas. Poskytne sa mu starostlivosť v karanténnej stanici. Keďže nepoznáme majiteľa a nikto by sa k jeho strate nehlásil, po uzdravení bude zviera určené na adopciu,“ doplnil Andrej Huťka, referent Karanténnej stanice mesta Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene.



Podľa magistrátu je súčasťou zmluvy tiež odstraňovanie uhynutých túlavých psov a mačiek. V prípade, že pôjde o neoznačené čipom, veterinár sa postará o ich likvidáciu v kafilérii na náklady samosprávy. Podobné prípady môžu obyvatelia hlásiť takisto na čísle 159.