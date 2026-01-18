< sekcia Regióny
Zvieratá v mestskej minizoo si v zime vyžadujú špeciálnu starostlivosť
Najväčším problémom pre zvieratá v zimných mesiacoch je kombinácia vlhka a vetra.
Autor TASR
Lučenec 18. januára (TASR) - Starostlivosť o zvieratá v minizoo v mestskom parku v Lučenci si počas zimného obdobia vyžaduje špeciálnu pozornosť. Najväčším problémom pre zvieratá počas zimy je kombinácia vlhka a vetra, dôležité je aj zabezpečenie pitnej vody. Samospráva preto starostlivosti o zvieratá v tomto období venuje zvýšenú pozornosť. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.
Minizoo v Lučenci sa nachádza v centrálnej časti mestského parku. Vo vyhradenom priestore tu žije viacero zvierat, medzi nimi napríklad kozy, lamy či vtáky emu. V okolí minizoo sa po parku voľne pohybujú labute a kačky.
„Zimné obdobie predstavuje pre zvieratá v minizoo v našom mestskom parku zvýšené nároky na starostlivosť. Nízke teploty, vlhko, vietor a zamŕzajúca voda sú faktory, ktoré si vyžadujú každodennú pozornosť ošetrovateľov,“ skonštatovalo mesto.
Zvýšená starostlivosť o zvieratá počas zimného obdobia spočíva v častejšej kontrole zdravotného stavu, úprave krmných dávok v závislosti od počasia, ale aj v zabezpečení suchého a chráneného prostredia, častejšej výmene podstielky a neustálom dohľade nad dostatkom nezamŕzajúcej pitnej vody.
„Aj odolné druhy, ako napríklad lamy, ktoré vo svojom prirodzenom prostredí v Andách zvládajú chladné podnebie, potrebujú v našich podmienkach kvalitnejšie jadrové krmivo. Vyšší energetický príjem je nevyhnutný na zabezpečenie tvorby biologického tepla. Rovnaký princíp platí pre všetky vtáky a ostatné zvieratá v ohradách,“ vysvetlila radnica.
Najväčším problémom pre zvieratá v zimných mesiacoch je kombinácia vlhka a vetra. Samospráva preto kladie dôraz na vytvorenie závetria, suchých úkrytov a pravidelnú výmenu podstielky. Osobitnou výzvou je podľa radnice zabezpečenie pitnej vody.
„Napájadlá v mrazoch rýchlo zamŕzajú, preto je potrebné ich častejšie rozmrazovať a dopĺňať teplou vodou. Ide o nevyhnutnú činnosť, bez ktorej by nebolo možné zabezpečiť základné potreby zvierat,“ uviedlo mesto.
