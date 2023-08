Návštevníci parku v Nitre budú mať možnosť pozorovať zvieratá z móla

Nitra 2. augusta (TASR) - Mesto Nitra finišuje s prácami na výstavbe novej zvieracej obory a dreveného móla v mestskom Starom parku. Práce sú súčasťou komplexnej obnovy parku, ktorú spustila samospráva začiatkom tohto roka. Financie takmer 6 miliónov eur na obnovu parku samospráva získala z Európskej únie. Súčasná revitalizácia parku je najrozsiahlejšou v jeho 150-ročnej histórii, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Po vybudovaní novej zvieracej obory a po výstavbe vyhliadkového dreveného móla za mŕtvym ramenom rieky Nitra budú môcť návštevníci parku sledovať zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Do novej zvernice ich radnica presunie z pôvodnej zvieracej obory na jeseň. Na mieste súčasnej zvernice by malo vzniknúť nové detské ihrisko.



Park dostane novú bohatšiu výzdobu, revitalizujú sa chodníky z prírodných materiálov, vznikne pikniková lúka s miestami na grilovanie. Súčasťou obnovy je aj nové osvetlenie a lavičky, workout prvky pre seniorov a vynovené detské ihriská doplnené o inkluzívne prvky. Žabia fontána, dielo sochára Júliusa Bártfaya, dostane po oprave pôvodný historický vzhľad. Harmonogram rekonštrukčných prác v parku je nastavený na 12 mesiacov, ukončené by mali byť do konca tohto roka.