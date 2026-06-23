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Zvieratá v zoo majú zabezpečený chládok a vodu, niektoré aj bazén
Zvieratá v zoo sú často počas vysokých teplôt nečinné a zalezené v tieni, čím šetria energiu, a tak zabraňujú nadmernému prehrievaniu organizmu.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Zvieratá v bratislavskej zoo majú zabezpečený chládok a dostatok vody. Niektoré druhy majú vo výbehu bazén, ako napríklad lev, kapybary, jaguár a hrošík libérijský. Žirafám, zebrám, sitatungám, lamám či šimpanzom nainštalovali do výbehov hmlové rozprašovače. Bahniská vytvorili nosorožcom a diviakom. Pre TASR to uviedla vedúca odboru marketingu zoo Zuzana Očenášová.
„Každé zviera má zabezpečený dostatočný prísun vody a tieň, kam sa môže uchýliť, niektoré druhy, napr. nosorožce a hrošíky libérijské, sprchujeme, prípadne im napúšťame bazény či vytvárame bahniská - tým sa zvieratá prirodzene ochladzujú,“ priblížila Očenášová. V niektorých prípadoch siahajú aj po chladených pochutinách. Zvieratá dostávajú v prípade potreby „zmrzlinu“ - ovocie zamrznuté vo vode, šimpanzy zas zmrznutý melón.
Očenášová podotkla, že ak by ich nútili k zvýšenej aktivite, mohol by im hroziť kolaps z tepla. Zvieratá v zoo sú však počas vysokých teplôt nečinné a zalezené v tieni, čím šetria energiu, a tak zabraňujú nadmernému prehrievaniu organizmu.
Teplé počasie podľa Očenášovej lepšie znášajú druhy z tropického pásma, ako sú primáty, papagáje, žirafy, zebry. Iné druhy, ako ťavy dvojhrbé, zubry európske či vlky eurázijské, sa počasiu prispôsobujú zmenou srsti. „Horúce letné počasie najviac ovplyvňuje zvieratá, ktoré nepochádzajú z teplých krajín, napr. rysa kanadského či pandy červené,“ doplnila.
„Každé zviera má zabezpečený dostatočný prísun vody a tieň, kam sa môže uchýliť, niektoré druhy, napr. nosorožce a hrošíky libérijské, sprchujeme, prípadne im napúšťame bazény či vytvárame bahniská - tým sa zvieratá prirodzene ochladzujú,“ priblížila Očenášová. V niektorých prípadoch siahajú aj po chladených pochutinách. Zvieratá dostávajú v prípade potreby „zmrzlinu“ - ovocie zamrznuté vo vode, šimpanzy zas zmrznutý melón.
Očenášová podotkla, že ak by ich nútili k zvýšenej aktivite, mohol by im hroziť kolaps z tepla. Zvieratá v zoo sú však počas vysokých teplôt nečinné a zalezené v tieni, čím šetria energiu, a tak zabraňujú nadmernému prehrievaniu organizmu.
Teplé počasie podľa Očenášovej lepšie znášajú druhy z tropického pásma, ako sú primáty, papagáje, žirafy, zebry. Iné druhy, ako ťavy dvojhrbé, zubry európske či vlky eurázijské, sa počasiu prispôsobujú zmenou srsti. „Horúce letné počasie najviac ovplyvňuje zvieratá, ktoré nepochádzajú z teplých krajín, napr. rysa kanadského či pandy červené,“ doplnila.