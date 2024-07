Zvieratá v zoo sa počas horúcich dní ochladzujú rôznymi spôsobmi

Bratislava 13. júla (TASR) - Zvieratá v bratislavskej zoo sa počas horúcich dní ochladzujú rôznymi spôsobmi. Lamy, vtáky nandu, emu ako aj papagáje zvyknú chovatelia sprchovať. Nosorožce a diviaky majú vytvorené vo výbehoch bahniská, v ktorých sa ochladzujú. Pre TASR to uviedla PR manažérka zoologickej záhrady v Bratislave Alexandra Ritterová.



"Krkavcovi a myšiakom sa ochladzuje vodou aj vnútro voliér. Šimpanzy, orangutany a medveď, dostávajú zmrazené ovocné pochúťky, ktoré dostanú aj v priebehu budúceho týždňa," priblížila Ritterová. Medveď a hroch majú k dispozícii bazén. Jazierka alebo bazéniky majú vo výbehoch podľa nej aj ostatné vtáčie druhy.



Ritterová pokračuje, že sova belaňa tundrová, ktorá preferuje chladnejšiu klímu, má výbeh v lesnej časti zoo. Chladnejšie prostredia uprednostňujú tiež pandy červené. Teplé dni trávia na strome vo svojom výbehu, ktorý im poskytuje chládok. "V ich okolí sú aj dve jazierka, ktoré pomáhajú ochladiť vzduch," podotkla.



Počas leta je podľa PR manažérky zoo dostatok čerstvej zelenej trávy. Tá sa zvieratám kosí. Žirafy, makaky či gibony dostávajú čerstvé listy a konáre stromov. Zvieratám dávajú aj viac minerálov, aby sa tak pokryl ich zvýšený energetický výdaj.



"Chovatelia pravidelne kontrolujú, či majú zvieratá dostatok vody, čo je v tomto období nevyhnutné. Výbehy a ubikácie sú navrhnuté tak, aby zvieratá mali prístup k tieňu a ochrane pred slnkom. Veľa tieňa robia aj samotné stromy," skonštatovala Ritterová.



Bratislavská zoo zároveň zaviedla aj opatrenia pre návštevníkov. V blízkosti vstupu umiestnila pre ľudí stánok s voľne dostupným opaľovacím krémom. Na viacerých miestach v areáli sa podľa Ritterovej nachádzajú pitné fontánky. Na detských ihriskách sú nainštalované hmlové brány, ktoré ochladzujú okolie. Tvrdí, že čoskoro pribudne na hornom detskom ihrisku aj veľkoplošné tienenie.



"V porovnaní so zvyškom Bratislavy je klíma v zoo Bratislava o pár stupňov chladnejšia. V lete, keď sú dni dlhšie, aj zvieratá zostávajú dlhšie vo vonkajších výbehoch a návštevníci môžu využiť prechádzku po areáli až do 19.00 h," poznamenala.