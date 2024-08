Zvieratá z bojnickej zoo dostávajú počas horúčav melón či nanuky

Bojnice 15. augusta (TASR) - Zvieratá z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach dostávajú počas horúčav množstvo zeleniny a ovocia, slony i vychladený melón, špeciálne nanuky v podobe zamrznutého ovocia v ľade majú k dispozícii i opice, pandy červené či medvede. Opatrenia prijala zoo i pre návštevníkov, schladiť sa môžu vo vodných hmlách. Informovala o tom zoo na svojom webe.



"Rovnako ako ľudia, aj zvieratá by sa pri pobyte na slnku, zvýšenej aktivite a nedostatku vody mohli dehydrovať a ich organizmus by sa mohol prehriať," pripomenula zoo.



Počas horúcich letných dní pre zvieratá zoo zabezpečuje chládok v ich chovných zariadeniach a dostatočné množstvo vody. Niektoré druhy majú vo svojich výbehoch aj bazén, v ktorom sa môžu počas dňa osviežiť. "Chovné zariadenia sú navrhované a vybudované tak, aby zvieratá mali možnosť ukryť sa v chládku a vždy mali zabezpečený dostatočný príjem tekutín. V niektorých výbehoch zabezpečuje zvieratám dostatočný tieň a chládok aj množstvo drevín, pod ktorými často odpočívajú," priblížila zoo.



Malé druhy cicavcov ako sú králiky, sysle či morčatá sú viac náchylné na prehriatie a preto im chovatelia venujú zvýšenú pozornosť. Majú stály prístup k pitnej vode, ktorá sa im pravidelne vymieňa, aby sa neprehriala a nerozmnožili sa v nej baktérie.



"Aj keď domovom exotických druhov vtákov sú predovšetkým trópy, ani tieto nesmú byť vystavené priamemu slnku bez možnosti úkrytu. V našej zoo majú možnosť ukryť sa do chládku, pričom vždy majú prístup k čerstvej pitnej vode. Vtáky veľmi obľubujú kúpeľ, preto majú v týchto dňoch v zariadeniach nádoby s vodou," ozrejmila zoo.



Ryby a plazy sú zase podľa nej špecifickou skupinou, sú totiž ektotermné, to znamená, že nemajú stabilnú telesnú teplotu, ale tá závisí od teploty prostredia, v ktorom sa nachádzajú. "Proti prehrievaniu sa bránia zdržiavaním sa na chladnejších miestach, výparom vody, zrýchlenou respiráciou alebo zmenou zafarbenia povrchu tela tak, aby odrážal slnečné žiarenie," vysvetlila.



Zvieratá sa však dokážu pred teplom čiastočne ochrániť aj samé. Obmedzujú zvýšenú fyzickú aktivitu počas dňa, všeobecne vedia dobre regulovať svoju telesnú teplotu.



"Aby sa aj návštevníci mohli počas návštevy Národnej zoologickej záhrady Bojnice v týchto horúčavách osviežiť, na viacerých miestach v areáli sú nainštalované tzv. hmlové brány," doplnila zoo. Návštevníkom odporúča, aby prišli na prehliadku radšej v ranných alebo podvečerných hodinách. Národná zoo Bojnice je v sezóne otvorená od 8.00 h do 19.00 h.