Zvieratá z bojnickej zoo majú vo výbehoch i hračky

Bojnice 29. februára (TASR) - Zvieratá z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach majú vo svojich výbehoch k dispozícii i hračky. Tie im majú dopomôcť k upokojeniu ich psychiky a potrieb, ako i spestreniu a obohateniu života v zajatí v rámci konceptu takzvaného enrichmentu. Informoval o tom hovorca zoo Jaroslav Slašťan.



"Zamestnanci Národnej zoo Bojnice sa dlhodobo usilujú o to, aby čo najviac spestrili život našich zvierat. Úlohou enrichmentu je simulovať v zvieratám žijúcim v ľudskej opatere čo najprirodzenejšie prostredie, dopriať im dostatočné možnosti prirodzeného pohybu, rozvíjať, udržiavať a stimulovať ich prirodzené správanie, schopnosti a inštinkty," načrtol Slašťan.



Koncept je podľa neho možné rozdeliť do viacerých kategórií, okrem hračiek ide aj o hravý spôsob podávania potravy, prostredie, v ktorom zvieratá žijú a podnety na ich zmyslové vnímanie. "Na výrobu enrichmentových prvkov slúžia rôzne prírodné látky, jutové a polypropylénové laná, paplóny a vankúše, hračky pre psov, prírodné látky ako juta, PVC rúry všetkých možných veľkostí a farieb, zrkadlá, či antistresové lopty," priblížil.



Správny enrichment je ten, ktorý nespôsobí u zvierat stres, nespokojnosť či agresivitu a, samozrejme, nesmie ohroziť zdravie či život zvierat. "Umožňuje zvieratám prežívať zaujímavé situácie, vďaka čomu sú spokojnejšie a šťastnejšie. Jedným z cieľov je i narušiť pravidelnú každodennú rutinu, ktorá by ohrozovala psychické zdravie zvierat a minimalizovala riziko vzniku stereotypného správania. Dobrý enrichment musí stimulovat duševnú i fyzickú aktivitu zvierat a vytvárať pohodu. Preto ani enrichment nesmie byť stereotypný." ozrejmil Slašťan.



Na rozvíjaní enrichmentu pre zvieratá v bojnickej zoo môže participovať i verejnosť. Jednou z foriem je i adopcia zvierat, prípadne vecné dary, z ktorých môžu ošetrovatelia vyrobiť pre obyvateľov zoo rôzne prvky. Ľudia môžu zoo darovať o laná, čisté jutové vrecia, PVC rúry, zrkadlá či lopty.