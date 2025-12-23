< sekcia Regióny
VIDEO: Zvieratká v košickej zoo si už rozbalili vianočné darčeky
Takzvaný enrichment, čiže obohacovanie života zvierat, slúži v zoologických záhradách na podporu ich prirodzených prejavov správania.
Autor TASR
Košice 23. decembra (TASR) - Zvieratá v košickej zoologickej záhrade si už v utorok „rozbaľovali“ vianočné darčeky. Chovatelia im totiž ich kŕmne dávky a maškrty servírovali vo vianočnom balení.
„Tradične aj tento rok sme pre niektoré druhy našich zvierat pripravili vianočné darčeky, ktoré tvoria súčasť obohatenia ich každodenného života. Tento enrichment sme ponúkli našim primátom ako mačiakom husárskym a makakom magotom, ďalej lemurom kata alebo vevericiam malajským a v neposlednom rade aj pre našu leopardicu čínsku, ktorá sa volá Tina,“ uviedol hlavný zoológ zoo Patrik Pastorek.
Zvieratá takto sviatočne a netypicky dostali svoju potravu, ktorú tvorili rôzne druhy ovocia alebo zeleniny, semená či orechy. Leopardicu potešilo sviatočne zabalené kurča. „Aj pre zvieratá je to spestrenie, pretože takto servírovanú kŕmnu dávku nedostávajú každý deň. Čiže aj to, že musia použiť trošku viac svojho kumštu, aby sa dostali dovnútra k svojej obľúbenej potrave, je pre nich zaujímavé a dôležité pre to, aby sa trošku aj zabavili,“ povedal Pastorek.
