Zvieratá z útulkov budú v sobotu v Bratislave hľadať nových majiteľov

Bratislava 25. mája (TASR) - V sobotu sa bude v Bratislave konať charitatívne adopčné podujatie Nájdite sa...! so zvieratkom z útulku. Iniciatíva Zvierací ombudsman tak po trinásty rok podporí útulky v ich činnosti a adopcii opustených a týraných zvierat. TASR o tom informovala Katarína Schneiderová z iniciatívy.



Podujatie je pre útulky priestorom, kde môžu prezentovať svoju činnosť. Ľudia ich tam môžu finančne podporiť. Akcia tiež komunikuje tému agresie, krutosti páchanej na zvieratách a potrebu empatie voči zvieratám u detí aj dospelých.



"Dobrovoľníci pracujúci v útulkoch venujú všetok svoj voľný čas popri práci, svoju energiu a veľakrát aj vlastné financie na záchranu zvierat. Bez nich by sa zvieratá potulovali po uliciach. Suplujú tak roky štátom zanedbávanú a ignorovanú úlohu postarať sa o týrané a túlavé zvieratá," uviedol Zvierací ombudsman. Poukázal na to, že roky žiadajú väčšiu finančnú podporu na fungovanie útulkov. Tie sú podľa iniciatívy preplnené, nemajú kapacity a adopcie v posledných rokoch klesajú. "Situácia je skutočne vážna a jej riešenie je v nedohľadne," skonštatovala.



Zvieratá na adopciu prinesú útulky, ako občianske združenie (OZ) Bullterrier Rescue Slovakia, OZ Túlavá labka, OZ Zvieratkovo, útulok Skalica, Tulkáčik, Slovenská aliancia ochrancov zvierat, OZ Berry dog, Cat Paradise a Zatúlané psíky Šaľa. Charitatívne podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Bratislava Matúša Valla a predsedu Bratislavského kraja Juraja Drobu.