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ZVJS: Vo výkone trestu je 56 odsúdených na doživotný trest
V utorok (17. 11.) má na Okresnom súde Trnava pokračovať rozhodovanie o návrhu na podmienečné prepustenie z väzenia, ktoré sa týka na doživotie odsúdeného Viliama Hausera.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Na Slovensku je aktuálne vo výkone trestu 56 odsúdených na doživotný trest odňatia slobody. Osoba odsúdená na doživotie môže byť podmienečne prepustená najskôr po 25 rokoch vo väzení. V histórii Slovenska zatiaľ k takémuto podmienečnému prepusteniu nedošlo. Pre TASR to potvrdila Katarína Bednárová z kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).
O podmienečnom prepustení je príslušný rozhodnúť okresný súd, v ktorého obvode sa trest odňatia slobody vykonáva. „Ak bol návrh odsúdeného na podmienečné prepustenie zamietnutý, môže ho odsúdený opakovať až po uplynutí jedného roka a ak ide o odsúdeného na 25 rokov alebo na doživotie, po uplynutí troch rokov od zamietnutia okrem prípadu, že návrh bol zamietnutý len preto, že ho odsúdený podal predčasne,“ priblížila.
V utorok (17. 11.) má na Okresnom súde Trnava pokračovať rozhodovanie o návrhu na podmienečné prepustenie z väzenia, ktoré sa týka na doživotie odsúdeného Viliama Hausera, jedného z vrahov šiestich Vietnamcov. Táto vražda patrí k najzávažnejším prípadom v dejinách slovenskej kriminalistiky. Stala sa 8. apríla 1994 v sklade na Starej Vajnorskej ceste v Bratislave.
Vietnamská komunita na Slovensku v otvorenom liste žiada okresný súd, aby návrh na podmienečné prepustenie Hausera zamietol. „Pre našu komunitu nejde o uzavretú kapitolu. Obete boli naši krajania, kolegovia, susedia a príbuzní. Masaker na Starej Vajnorskej dodnes žije v pamäti vietnamských rodín na Slovensku i v Česku a každá ďalšia žiadosť odsúdeného o prepustenie tieto rany opätovne otvára,“ uviedli organizácie Vietnamská komunita na Slovensku, Únia vietnamských žien na Slovensku a Vietnamské korene.
V roku 1994 23-ročný Róbert Matta a 24-ročný Hauser zavraždili samopalom troch dospelých mužov vo veku 35, 35 a 34 rokov, dve ženy vo veku 32 a 33 rokov, z ktorých jedna bola tehotná, a udusili osemmesačné dieťa. Motívom bola krádež viac ako 1,1 milióna korún v rôznych menách. Bratislavský mestský súd im v máji 1995 vymeral doživotné tresty. Následne vo februári 1996 senát Najvyššieho súdu SR uznesením zamietol odvolania obžalovaných voči tomuto rozsudku.
O podmienečnom prepustení je príslušný rozhodnúť okresný súd, v ktorého obvode sa trest odňatia slobody vykonáva. „Ak bol návrh odsúdeného na podmienečné prepustenie zamietnutý, môže ho odsúdený opakovať až po uplynutí jedného roka a ak ide o odsúdeného na 25 rokov alebo na doživotie, po uplynutí troch rokov od zamietnutia okrem prípadu, že návrh bol zamietnutý len preto, že ho odsúdený podal predčasne,“ priblížila.
V utorok (17. 11.) má na Okresnom súde Trnava pokračovať rozhodovanie o návrhu na podmienečné prepustenie z väzenia, ktoré sa týka na doživotie odsúdeného Viliama Hausera, jedného z vrahov šiestich Vietnamcov. Táto vražda patrí k najzávažnejším prípadom v dejinách slovenskej kriminalistiky. Stala sa 8. apríla 1994 v sklade na Starej Vajnorskej ceste v Bratislave.
Vietnamská komunita na Slovensku v otvorenom liste žiada okresný súd, aby návrh na podmienečné prepustenie Hausera zamietol. „Pre našu komunitu nejde o uzavretú kapitolu. Obete boli naši krajania, kolegovia, susedia a príbuzní. Masaker na Starej Vajnorskej dodnes žije v pamäti vietnamských rodín na Slovensku i v Česku a každá ďalšia žiadosť odsúdeného o prepustenie tieto rany opätovne otvára,“ uviedli organizácie Vietnamská komunita na Slovensku, Únia vietnamských žien na Slovensku a Vietnamské korene.
V roku 1994 23-ročný Róbert Matta a 24-ročný Hauser zavraždili samopalom troch dospelých mužov vo veku 35, 35 a 34 rokov, dve ženy vo veku 32 a 33 rokov, z ktorých jedna bola tehotná, a udusili osemmesačné dieťa. Motívom bola krádež viac ako 1,1 milióna korún v rôznych menách. Bratislavský mestský súd im v máji 1995 vymeral doživotné tresty. Následne vo februári 1996 senát Najvyššieho súdu SR uznesením zamietol odvolania obžalovaných voči tomuto rozsudku.