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Zvodidlá na mostoch medzi križovatkami Východná - Važec vymenia
Stavebné práce na mostoch budú prebiehať v dvoch etapách, aby sa minimalizoval dosah na plynulosť dopravy.
Autor TASR
Východná 12. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) kompletne vymení zvodidlá na diaľničných mostoch medzi križovatkami Východná - Važec na Liptove. Prípravné práce sa začnú v nedeľu (14. 6.) ráno, oprava potrvá približne tri mesiace. Ako TASR informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS, výmena zvodidiel má zvýšiť bezpečnosť dopravy v tomto úseku.
Stavebné práce na mostoch budú prebiehať v dvoch etapách, aby sa minimalizoval dosah na plynulosť dopravy. „V prvej etape sa vymenia zvodidlá na vnútorných rímsach oboch mostov. Práce si vyžiadajú čiastočnú uzáveru rýchlych jazdných pruhov. Doprava bude presmerovaná do pomalých jazdných pruhov,“ spresnili diaľničiari.
Doplnili, že počas druhej etapy budú práce prebiehať na vonkajších rímsach oboch mostov. V tejto etape uzatvoria pomalé jazdné pruhy a motoristi budú môcť využívať rýchle jazdné pruhy.
„Ide o jeden z najstarších diaľničných úsekov na Slovensku, slúži motoristom cez 40 rokov. Práve vďaka pravidelným a systematickým opravám udržiavame úsek pre motoristov plne prejazdný a bezpečný,“ dodal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Stavebné práce na mostoch budú prebiehať v dvoch etapách, aby sa minimalizoval dosah na plynulosť dopravy. „V prvej etape sa vymenia zvodidlá na vnútorných rímsach oboch mostov. Práce si vyžiadajú čiastočnú uzáveru rýchlych jazdných pruhov. Doprava bude presmerovaná do pomalých jazdných pruhov,“ spresnili diaľničiari.
Doplnili, že počas druhej etapy budú práce prebiehať na vonkajších rímsach oboch mostov. V tejto etape uzatvoria pomalé jazdné pruhy a motoristi budú môcť využívať rýchle jazdné pruhy.
„Ide o jeden z najstarších diaľničných úsekov na Slovensku, slúži motoristom cez 40 rokov. Práve vďaka pravidelným a systematickým opravám udržiavame úsek pre motoristov plne prejazdný a bezpečný,“ dodal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.