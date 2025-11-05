< sekcia Regióny
Zvolen 17. novembra úrad otvorí, krajský úrad bude zatvorený
Keďže to bude podľa samosprávy riadny pracovný deň, chce umožniť obyvateľom mesta vybaviť si potrebné záležitosti bez obmedzení.
Autor TASR
Zvolen 5. novembra (TASR) - Mestský úrad vo Zvolene bude v pondelok 17. novembra, ktorý je Dňom boja za slobodu a demokraciu, otvorený a plne k dispozícii pre verejnosť. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.
Keďže to bude podľa samosprávy riadny pracovný deň, chce umožniť obyvateľom mesta vybaviť si potrebné záležitosti bez obmedzení. „Považujeme za dôležité, aby naši občania mali prístup k službám úradu aj v tento deň. Nebolo by voči nim spravodlivé, ak by sme im ho znemožnili,“ objasnil hovorca.
Samospráva rovnako predpokladá, že väčšina rodičov privíta pokračovanie vyučovania počas tohto dňa. Preto mesto nijako neobmedzí vzdelávací proces vo svojich školách a škôlkach. „Samozrejme, ak sa ktokoľvek z riaditeľov či riaditeliek rozhodne pre udelenie voľna, mesto ako zriaďovateľ bude toto rozhodnutie rešpektovať,“ zhrnul Svatuška. Ako ďalej uviedol, vedenie mesta však vníma význam Dňa boja za slobodu a demokraciu. „So zamestnancami si ho pripomenie spoločným stretnutím, na ktorom vyjadrí úctu hodnotám 17. novembra,“ doplnil.
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter sa rozhodol udeliť 17. novembra voľno všetkým zamestnancom Úradu BBSK, ako aj zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, kde to pracovné zaradenie a povinnosti dovoľujú. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jana Čunderlíková.
Stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK Lunter odporúča namiesto bežných hodín venovať sa pripomienke Novembra’89, a to premietaním dobového filmového dokumentu o priebehu prvého týždňa Nežnej revolúcie, ktorý školám poskytne Úrad BBSK.
Zrušenie dňa pracovného pokoja, ktoré sa týka aj 17. novembra, je súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok.
Keďže to bude podľa samosprávy riadny pracovný deň, chce umožniť obyvateľom mesta vybaviť si potrebné záležitosti bez obmedzení. „Považujeme za dôležité, aby naši občania mali prístup k službám úradu aj v tento deň. Nebolo by voči nim spravodlivé, ak by sme im ho znemožnili,“ objasnil hovorca.
Samospráva rovnako predpokladá, že väčšina rodičov privíta pokračovanie vyučovania počas tohto dňa. Preto mesto nijako neobmedzí vzdelávací proces vo svojich školách a škôlkach. „Samozrejme, ak sa ktokoľvek z riaditeľov či riaditeliek rozhodne pre udelenie voľna, mesto ako zriaďovateľ bude toto rozhodnutie rešpektovať,“ zhrnul Svatuška. Ako ďalej uviedol, vedenie mesta však vníma význam Dňa boja za slobodu a demokraciu. „So zamestnancami si ho pripomenie spoločným stretnutím, na ktorom vyjadrí úctu hodnotám 17. novembra,“ doplnil.
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter sa rozhodol udeliť 17. novembra voľno všetkým zamestnancom Úradu BBSK, ako aj zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, kde to pracovné zaradenie a povinnosti dovoľujú. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jana Čunderlíková.
Stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK Lunter odporúča namiesto bežných hodín venovať sa pripomienke Novembra’89, a to premietaním dobového filmového dokumentu o priebehu prvého týždňa Nežnej revolúcie, ktorý školám poskytne Úrad BBSK.
Zrušenie dňa pracovného pokoja, ktoré sa týka aj 17. novembra, je súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok.