Zvolen a autobusový dopravca rokovali o premávke MHD počas júna

Zvolen 26. mája (TASR) - Mesto Zvolen a Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen našli spoločné riešenie na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v meste na jún. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Martin Svatuška.



Pripomenul, že primátorka mesta Lenka Balkovičová sa stretla s predsedom predstavenstva SAD Zvolen. "Rokovali o zabezpečení MHD. Dohodu teraz musia spracovať právnici oboch strán," spomenul s tým, že výsledný dokument by mal byť predložený na pondelkové (30. 5.) rokovanie mestského zastupiteľstva.



SAD Zvolen vo štvrtok TASR potvrdila, že diskusia medzi mestom a predsedom predstavenstva dopravcu sa uskutočnila. "Z rokovania musia právnici pripraviť reálny návrh dohody, ktorý bude reflektovať technické a zákonné možnosti pre dopravu vo Zvolene počas júna," podotkla spoločnosť.



Vo Zvolene hrozí zastavenie premávky MHD od 1. júna tohto roka na jeden mesiac, tvrdí predseda Inštitútu verejnej dopravy Marek Modranský. V stanovisku, ktoré poskytol TASR, ďalej uvádza, že k 31. máju sa končí zmluva mesta so SAD Zvolen, ktorá MHD v meste poskytuje. "Rovnaký dopravca vyhral aj verejnú súťaž na novú zmluvu na ďalších desať rokov. Chybou je však to, že táto nová zmluva začína platiť až od júla tohto roka," dodáva Modranský. "Celý jún tak nie je zo strany mesta zazmluvnený so žiadnym dopravcom," zdôraznil.