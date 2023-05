Arborétum vo Zvolene počas víkendu ožije farbami rododendronov

Zvolen 23. mája (TASR) – Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) ožije počas posledného májového víkendu farbami rododendronov. TASR o tom informoval hovorca TUZVO Ján Lichý s tým, že záujemcom bude k dispozícii aj odborný výklad.



Ako ďalej uviedol, v rámci akcie budú mať návštevníci možnosť spoznať viaceré druhy, farby a odrody rododendronov. "Na rôznych miestach v areáli arboréta je sústredených viac ako 60 odrôd a viac ako 20 botanických druhov rododendronov, v počte takmer 250 kusov. Najstaršie kry majú bezmála 60 rokov," spresnil.



Arborétum Borová hora patrí medzi jedinečné pracoviská svojho druhu na Slovensku. "Svojimi prírodnými podmienkami a výhodami v podobe atraktívnych výsadieb a autentických scenérií, vysadených rozmanitých druhov a foriem drevín poskytuje a vytvára podmienky nielen na univerzitné vzdelávanie," zdôraznil riaditeľ arboréta Ivan Lukáčik. Doplnil, že to môže byť aj vzdelávanie ďalších typov škôl, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením.



Podľa hovorcu 20. ročník podujatia s názvom Dni rododendronov bude v dňoch 27. a 28. mája 2023 od 9.00 do 18.00 h.