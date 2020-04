Architekti môžu prekresliť bývalé gymnázium na multifunkčnú budovu

Zvolen 28. apríla (TASR) – Projekt revitalizácie bývalého gymnázia na sídlisku Sekier-Lipovec vo Zvolene postupuje do ďalšej fázy. Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý areál spravuje, vyhlásil v týchto dňoch verejnú urbanisticko-architektonickú súťaž so zámerom premeniť bývalé gymnázium na multifunkčnú budovu, kde nájde svoje miesto zariadenie sociálnych služieb, priestory pre vzdelávanie, komunitné aktivity aj komerčné prevádzky.



Ako informuje stránka BBSK, predmetom súťaže je nájsť najvhodnejšie riešenie pre využitie objektu a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela pre účely jeho novej náplne – multifunkčného centra. "Bude ponúkať verejné, poloverejné a súkromné služby a spolu s areálom vytvorí nové spoločenské centrum sídliska Sekier-Lipovec," približuje BBSK.



Lehota na predkladanie súťažných návrhov je do 8. júla 2020 do 15:00. Vyhodnotenie súťaže bude 20. júla 2020. Návrhy posúdi päťčlenná porota, zložená zo slovenských architektov.



Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka.



Gymnázium Mateja Bela na Okružnej ulici vo Zvolene bolo zrušené zastupiteľstvom BBSK v roku 2014 pre nedostatok študentov. Napriek prísľubom vtedajšieho vedenia samosprávneho kraja, že budova bude naďalej slúžiť obyvateľom, jej priestory ostali nevyužité a stali sa terčom vandalov. K revitalizácii pristúpilo nové vedenie BBSK v roku 2018.