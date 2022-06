DOD v Archív Zvolen, môžete si vyskúšať aj písanie brkom

Zvolen 10. júna (TASR) - Záujemcovia o históriu majú v piatok možnosť oboznámiť sa s prácou ľudí, ktorí sa starajú o uchovávanie archiválií a starých dokumentov v Štátnom archíve Banská Bystrica - pracovisko Archív Zvolen. Koná sa tam totiž Deň otvorených dverí.



"Už vo štvrtok (9. 6.) sme mali náš archív otvorený pre pozvaných hostí. Boli tu študenti z Gymnázia Ľudovíta Štúra a zo Strednej odbornej školy (SOŠ) hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, ktorí mali možnosť vypočuť si aj prednášky o pamiatkach Zvolena a z histórie nášho archívu," povedal TASR vedúci pracoviska Martin Longauer.



"Verejnosť, ktorá nás dnes navštívi, môže vidieť bádateľňu, depot, knižnicu či najvýznamnejšie archívne dokumenty. Návštevníci si tiež môžu vyskúšať písanie brkom, písanie na stroji alebo poskladať archívny box a tiež vidieť výstavu O pamiatkach Zvolena," doplnil.



Ako informovala pracovníčka archívu Barbora Malatinec, medzi najvýznamnejšie archívne dokumenty, ktoré uchováva zvolenský archív, patria stredoveké listiny z Magistrátu mesta Zvolen a Magistrátu mesta Krupina. "Vôbec najstaršia listina pochádza z roku 1238 z obdobia vlády Belu IV., ktorá potvrdzuje dohodu medzi Sasmi z Krupiny a opátom v Bzovíku o nájomnom za pôdu," pripomenula.



Zvolenský archív uchováva podľa Longauera tisícky dokumentov, ktoré by usporiadané za sebou dosiahli dĺžku 5000 metrov. Archív využívajú mesačne desiatky ľudí, ktorí napríklad potrebujú výpisy školských vysvedčení, dedičských konaní alebo hľadajú v starých matrikách svojich predkov.



Dejiny organizovaného archivníctva vo Zvolene siahajú do 50. rokov 20. storočia. V rokoch 1954 - 1958 boli písomnosti uložené na Zvolenskom zámku, neskôr boli presťahované do kultúrneho domu v časti Balkán. Od roku 1969 do roku 2000 bol archív umiestnený v kaštieli v Ostrej Lúke. V novom tisícročí bol presťahovaný do priestorov v časti Podborová.