Areál Borovej hory chce mesto premeniť na moderné oddychové miesto

Zvolen 10. mája (TASR) - Areál Borovej hory vo Zvolene chce mesto premeniť na moderné oddychové miesto, plniť by malo úlohou malého parku. Informuje o tom na svojej oficiálnej webstránke s tým, že do zničeného objektu mieri po dlhých rokoch prvá výraznejšia investícia. Odhadujú ju na 800.000 eur.



Na obnovu areálu má samospráva spracovanú projektovú dokumentáciu. Zároveň získala financie, ktoré pokryjú väčšinu prác. "Plánujeme v areáli vysadiť viac zelene, zrekonštruovať chodníky a asfalt na nich nahradiť dlažbovými kockami, ktoré zadržiavajú vodu v prírode," vysvetlil vedúci odboru výstavby a životného prostredia mestského úradu Maroš Hrádela. Pribudnúť majú aj lavičky, verejné osvetlenie a vyhliadková terasa. Pred vstupom do areálu vzniknú pre návštevníkov parkovacie miesta. Súčasťou budovy budú sociálne zariadenia a priestor pre bufet.



Projekt počíta aj s vonkajším sedením a dvomi exteriérovými krbmi na opekanie. "Požiadame o stavebné povolenie, keď ho budeme mať, môžeme vyhlásiť tender na dodávateľa prác. Predpokladám, že v budúcom roku by sme mohli s prácami začať," objasnil Hrádela.



Financie na obnovu vo výške 550.000 eur mesto získalo z takzvanej Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja. Ďalšie práce sa pokúsi financovať z balíka na udržateľný mestský rozvoj (UMR). V oboch prípadoch sú to eurofondy. "Podľa predbežných výpočtov nám bude stačiť z UMR okolo 40.000 eur," povedal primátor Vladimír Maňka.



Niektoré práce mesto financovať z eurofondov nemôže, nepatria k oprávneným nákladom. Týka sa to napríklad sociálnych zariadení. "Budeme to musieť financovať z vlastných zdrojov. Odhadujeme, že to bude okolo 200.000 eur. Podľa skúseností z posledných výberových konaní sa však cena za dielo oproti projektu vždy znížila," poznamenal primátor.



Prestavbu hlavnej kúpeľnej budovy mesto v súčasnosti z vlastných financií rekonštruovať nebude. "Aj na ňu budeme musieť hľadať externé zdroje. Urobili sme jeden pokus priamo cez Európsku komisiu a počkáme si na výsledok," uzavrel Maňka.