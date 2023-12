Bezdomovci vo Zvolene môžu v zime na nocovanie využiť útulok

Zvolen 7. decembra (TASR) - Ľudia bez domova vo Zvolene môžu počas zimy na nocovanie využiť útulok. Zvyčajne je pre nich k dispozícii aj ohrevný priestor, ten je však v súčasnosti mimo prevádzky. TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že mestská polícia momentálne vo Zvolene eviduje 30 ľudí bez domova.



Na noc slúži útulok Nádej, ktorého kapacita je 22 miest a v súčasnosti je podľa hovorcu plne obsadený. Platba je jedno euro na noc a ubytovaní sú povinní dodržiavať prevádzkový poriadok. "Zmluvu uzatvárajú vždy na jeden mesiac, následne je možné predĺžiť ju," poznamenal. Dodal, že v útulku aj tento rok pre jeho obyvateľov pripravia vianočné i silvestrovské posedenie. "Ohrevný priestor má momentálne závažný problém na vykurovacom zariadení, ktorý je nutné odstrániť," reagoval. V štandardnom režime však funguje výhradne v zimnom období, k dispozícii je od 17.00 h podvečer do 7.00 h ráno a jej kapacita je desať osôb.



Ako ďalej hovorca uviedol, zvolenskí ľudia bez domova zvyčajne nachádzajú pomoc v komunitnom centre. "Jeho zamestnanci im napríklad poskytujú základné sociálne poradenstvo," objasnil. Je to napríklad usmernenie, na koho sa môžu obrátiť v prípade riešenia záležitostí, čo sa týka sociálnych dávok. Pomoc a informácie dostanú aj z ďalších oblastí. "V priestoroch centra funguje aj stredisko osobnej hygieny, kde sa môžu osprchovať za maximálnu cenu jedno euro," spresnil.



V prípade potreby oblečenia pre ľudí bez domova, prípadne ďalšie slabšie sociálne skupiny, ich nasmerujú na občianske združenie Srdce na dlani pod Pustým hradom. To organizuje zbierky šatstva a vedie ho Elena Zimová. "Mesto pomáha občianskemu združeniu napríklad aj s distribúciou vianočných balíčkov pre ľudí bez domova, ale aj osamelých seniorov s nízkym príjmom," priblížil. Tento rok takto podľa jeho slov spoločne pomôžu 30 zvolenským domácnostiam s nízkym príjmom.