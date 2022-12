Zvolen bude hospodáriť s rozpočtom viac ako 44 miliónov eur

Zvolen 14. decembra (TASR) – Mesto Zvolen plánuje budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako 44 miliónov eur. Pre rast cien energií mu však ostáva menej peňazí na investície. TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška.



Príjmy a výdavky sú na úrovni 44.083.386 eur. Na vzdelávanie pôjde v novom roku 20.751.248 eur, na kultúru, šport, voľný čas a mládež je to suma 2.039.378 eur. Sociálne služby a zdravotníctvo budú hospodáriť s hodnotou 1.970.727 eur, program bývanie a služby občanom bude mať sumu 6.431.263 eur. Na cestovný ruch vyčlenili poslanci 319.677 eur, zvýšiť má napríklad počet turistov vo Zvolene. Doprava a technická infraštruktúra budú mať v ďalšom roku 4.698.218 eur. Na životné prostredie schválilo mestské zastupiteľstvo finančnú hodnotu 2.236.334 eur.



Svatuška pripomenul, že najviac výdavkov sa spája napríklad s odvozom a spracovaním odpadu, so službami v mestskej hromadnej doprave alebo s údržbou ciest a chodníkov. Podľa neho bolo nutné zobrať do úvahy aj rastúce ceny energií. "Čo sa týka šetrenia, to sa prejaví napríklad v krátení dotácií z mestského rozpočtu," spresnil s tým, že mesto chce na investície využívať peniaze z eurofondov. "Tie sa podarilo v minulosti získať napríklad na rekonštrukcie Parku Jozefa Dekréta Matejovie na Zlatom potoku," zdôraznil. Dodal, že to bolo aj na zlepšenie podmienok vzdelávania a zvýšenie kapacity materskej školy na Prachatickej ulici.



Zvolenskí mestskí poslanci v stredu na zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poplatok na obyvateľa za rok vo výške 40 eur. Je to nárast o 12 eur, doteraz sa platil poplatok 28 eur. "Hoci väčšina miest a obcí dvíha aj miestne dane, my k takémuto kroku nepristupujeme. Analyzujeme všetky možné úsporné opatrenia, ešte v tomto roku niektoré aj spustíme. Budeme o nich informovať," povedal primátor mesta Vladimír Maňka.