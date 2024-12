Zvolen bude hospodáriť s rozpočtom viac ako 85 miliónov eur

Zvolen 12. decembra (TASR) - Mesto Zvolen plánuje budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako 85 miliónov eur. Mestský rozpočet samospráva zostavovala v zložitej finančnej situácii, pristúpila tak k miernemu zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov. Návrh rozpočtu na rok 2025 schválili zvolenskí poslanci vo štvrtok na rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ).



Vedúca ekonomického odboru na tamojšej radnici Zuzana Hrešová uviedla, že bežný rozpočet je vyrovnaný. Kapitálový je schodkový v celkovom objeme viac ako 23 miliónov eur. Príjmy a výdavky sú na úrovni 85.466.393 eur. Bežné príjmy a aj výdavky sú v hodnote takmer 50 miliónov eur, z toho daňové príjmy sú 24 miliónov eur. "Miestne dane pre rok 2025 sú zvýšené o 514.000 eur," zhrnula s tým, že v budúcom roku zároveň splatí mesto posledný komerčný úver vo výške 43.587 eur.



Najväčší objem financií z mestského rozpočtu, a to takmer 30 miliónov eur, je vyčlenený pre oblasť školstva. Pre kultúru a šport je to vyše 16 miliónov eur. Sociálne služby a zdravotníctvo budú hospodáriť s hodnotou takmer tri milióny eur, na cestovný ruch vyčlenili poslanci 185.442 eur. Bývanie a služby občanov budú mať v ďalšom roku takmer 16.000 eur. Na životné prostredie schválilo mestské zastupiteľstvo finančnú hodnotu 7.468.883 eur, na dopravnú infraštruktúru vyše šesť miliónov eur. "Pre výbory mestských častí bude suma 50.000 eur a bude to podľa počtu obyvateľov," objasnila Hrešová.



Kapitálové výdavky, ktoré sú na obstaranie hmotného a nehmotného majetku mesta, predstavujú vyše 35 miliónov eur. "Budeme ich kryť z vlastných zdrojov, z úveru a počítame aj s cudzími zdrojmi, najmä s eurofondami vo výške 11,5 milióna eur," potvrdila.



V budúcom roku chce samospráva pokračovať v rekonštrukciách škôlok, napríklad Materskej školy 1. mája i Materskej školy Centrum. Celkovo na školy a jasle vyčlenili vyše 4.200.000 eur. Na mestskú plaváreň to je vyše 12 miliónov eur, na odpady a vody 4.270.777 eur. Vo výdavkoch je zahrnutá aj položka 483.840 eur pre parkovaciu politiku a tritisíc eur na policajné služby. Na cestnú dopravu schválilo MsZ takmer dva milióny eur. "Počítame s prijatím úverov, napríklad na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške päť miliónov. Bude to aj na výmenu a zateplenie strešného plášťa budovy mestského úradu v celkovej výške 385.000 eur," zdôraznila vedúca.



Poplatok za komunálny odpad po novom vzrastie o štyri eurá, zo 48 na 52 eur ročne. Dane za byty, stavby na bývanie, chaty či garáže vzrastú v budúcom roku maximálne o päť percent.