Zvolen bude žiadať o príspevok na obnovu športového areálu v škole

Zvolen 26. februára (TASR) - Mesto Zvolen podá žiadosť o získanie príspevku na obnovu športového areálu v priestore šiestej základnej školy. Výsledkom prác má byť atletický štadión, ktorý bude slúžiť aj verejnosti. Rozhodli o tom poslanci na februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva.



Svojím uznesením poslanci žiadajú o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu. Schválili aj zabezpečenie spolufinancovania vo výške minimálne 41 percent z celkovej sumy oprávnených výdavkov projektu. To je vo výške minimálne 505.522 eur s DPH. MsZ schválilo, že zo svojho rozpočtu zabezpečí aj financovanie prípadných neoprávnených výdavkov.



Termín na predkladanie žiadosti o príspevok je do 17. marca tohto roka. Účelom výzvy je poskytnutie príspevku žiadateľom na výstavbu novej športovej infraštruktúry, modernizácie a technického zhodnotenia existujúcej športovej infraštruktúry. Cieľom je zlepšiť podmienky na šport.



Školský areál bude slúžiť na výučbu telesnej výchovy na základnej škole a popoludní pre krúžkovú činnosť. Využívať ho budú môcť aj obyvatelia mesta. Základom nového štadióna bude bežecký ovál so štyrmi dráhami s dĺžkou 400 metrov, doplnia ho aj o ďalšie sektory. Pôjde napríklad o priestor pre krátke behy, skok do diaľky, vrh guľou i pre skok do výšky. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia viacúčelového ihriska a úprava spevnených plôch, ktoré sú východne od telocvične. Celková investícia je 1.245.015 eur, z toho oprávnené výdavky sú 1.231.522 eur. Žiadaná dotácia je vo výške 726.000 eur. Neoprávnené výdavky sú 13.492 eur.



Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác vyhrala spoločnosť Strabag, stavebné práce sa začali vlani v lete. "V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku bude finančná podpora poskytnutá formou refundácie už vynaložených finančných prostriedkov," pripomína samospráva.