Zvolen čaká na poste primátora mesta zmena, kandidáti sú šiesti

Zvolen 14. septembra (TASR) – Mesto Zvolen bude mať po jesenných komunálnych voľbách zmenu na poste primátora mesta. O jeho kreslo sa uchádzajú šiesti kandidáti, súčasná primátorka Lenka Balkovičová svoj post obhajovať nebude. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý TASR v stredu poskytol hovorca mesta Martin Svatuška.



Pripomenul, že piati kandidáti sú nezávislí. Sú to advokátka Dominika Árvaiová aj bývalý primátor mesta Vladimír Maňka, ktorý bol v minulosti aj predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja. Patria medzi nich aj poslanec zvolenského mestského zastupiteľstva Matej Snopko a manažér Jozef Dobroslav Pinka. Piatym je manažér Jaroslav Stehlík. Jedného kandidáta nominovala politická strana, je ním Samir Moumani (Dobrá voľba a Umiernení).



Poslanecký zbor vo Zvolene má v súčasnosti 25 poslancov, počet ostane nezmenený aj v nadchádzajúcom volebnom období. O priazeň voličov sa vo voľbách do zvolenského mestského zastupiteľstva uchádza 110 záujemcov. Najviac, a to 28 uchádzačov, kandiduje vo volebnom obvode číslo šesť, v ktorom si budú obyvatelia voliť šesť mestských poslancov.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom volieb.