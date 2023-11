Centrom kultúry vo Zvolene bude aj tento rok tradičná Vianočná dedina

Zvolen 21. novembra (TASR) - Centrom vianočnej kultúry vo Zvolene bude aj tento rok od začiatku decembra tradičná Vianočná dedina. Séria kultúrnych podujatí bude trvať do Vianoc. TASR o tom v utorok informovala Ľubomíra Honíšková z tlačového oddelenia mesta.



Ako ďalej uviedla, záujemcovia budú mať k dispozícii stánky s občerstvením, s teplými nápojmi a punčom. Priestor dostanú aj remeselníci a domáce výrobky. Tento rok v rámci kultúry vystúpia domáci umelci. Predstavia sa aj dychová kapela, žiaci zvolenského hudobno-tanečného štúdia i členovia detského folklórneho súboru. Samospráva organizuje aj pravidelné adventné koncerty. Ľudia si ich môžu prísť pozrieť v prvý decembrový piatok, v nedeľu 3. decembra a v nedeľu 10. decembra. "Príchod Mikuláša s balíčkami a rozsvietenie vianočného stromčeka sa uskutoční 6. decembra vo Vianočnej dedine," dodala Honíšková s tým, že vianočné trhy budú vo Zvolene od 8. do 9. decembra.



Silvestrovská zábava na námestí bude od 22.00 h a pokračovať bude aj po polnoci. Polnočný ohňostroj samospráva neplánuje. "Aj tento rok chceme rešpektovať starších ľudí, deti či domáce zvieratá. Na hlasné zvuky ohňostrojov reagujú citlivo. Je to aj v rámci šetrenia mestského rozpočtu," vysvetľuje vedúca odboru rozvoja mesta Juliana Kochlicová Ištóková.



Ľadová plocha pri katolíckom kostole bude záujemcom k dispozícii aj túto zimu. Na výdavky však podľa mesta nebudú stačiť len financie z rozpočtu. "Oslovujeme podnikateľov s prosbou o dary. Ľubovoľnou čiastkou budú môcť prispieť aj návštevníci klziska," podotkol primátor Zvolena Vladimír Maňka. Prevádzke ľadovej plochy pomôžu aj športové skupiny, ktoré si ju budú môcť prenajať na športové tréningy a zápasy. Pre verejné korčuľovanie bude plocha prístupná cez pracovné dni i cez víkend.



Pre šetrenie elektriny samospráva výzdobu Vianočnej dediny zhasne vždy najneskôr o 23.00 h večer. Svietiť bude iba vianočný stromček na námestí.