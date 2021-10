Zvolen chce predať pozemky v lokalite Môťová

Zvolen 19. októbra (TASR) – Mesto Zvolen vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemkov v lokalite Môťová. Nachádzajú sa v bývalom areáli zrušenej IV. Základnej školy na Hôrke. Pre TASR to potvrdil Branislav Mikšík z tlačového oddelenia mesta s tým, že mesto tieto pozemky neuvažuje využívať.



Ako ďalej spomenul, účel využitia v budúcnosti je zadefinovaný územným plánom mesta. Podľa oznámenia na zvolenskej úradnej tabuli je predmetné územie určené na výstavbu rodinných domov vrátane nevyhnutných zariadení. Patria sem garáže, parkovacie miesta, prípojky inžinierskych sietí, altánky a aj terasy. Mohli by to byť aj menšie prevádzky pre obchod a služby, verejné stravovanie a aj dočasné ubytovanie. „Z územného plánu mesta Zvolen vyplýva povinnosť spracovať pre predmetné územie urbanistickú štúdiu. Znamená to, že pred spracovaním projektu pre územné rozhodnutie budúcej stavby na daných pozemkoch bude budúci vlastník pozemkov povinný najskôr zabezpečiť spracovanie urbanistickej štúdie,“ uvádza oznámenie.



Kúpna cena je minimálne vo výške 70 eur za štvorcový meter, celkom je to minimálne 827.540 eur. Zároveň je však účastník pred súťažou povinný zaplatiť predávajúcemu finančnú zábezpeku vo výške 83.000 eur. Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 3. novembra. Doručená a zaevidovaná má byť v podateľni Mestského úradu vo Zvolene.



Mikšík dodal, že zvolenské mestské zastupiteľstvo rozhodlo o odpredaji s tým, že do minimálnej požadovanej ceny za štvorcový meter pozemku premietlo všetky náklady dovtedy vynaložené na stráženie a búranie objektov na predávaných pozemkoch.