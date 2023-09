Zvolen chce vyhlásiť súťaž na údržbu svojich ciest a chodníkov

Zvolen 17. septembra (TASR) - Mesto Zvolen plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zimnú a letnú údržbu svojich miestnych komunikácií a chodníkov. Súčasná zmluva so spoločnosťou Begbie totiž budúci rok zanikne. Vyplýva to informačného materiálu, ktorý predkladá mestským poslancom na septembrové rokovanie zastupiteľstva.



Ako ďalej uvádza, v úmysle má vyhlásiť súťaž na poskytovanie služieb na roky 2024 až 2028. Zmluva, ktorá platí od júna 2020, zanikne k 30. aprílu budúceho roka. Mesto sa totiž s poskytovateľom služby nedohodlo a ukončilo ju.



Dôvodová správa k prerokovaniu návrhu informuje, že predpokladaná hodnota zákazky na údržbu ciest je 6.847.519 eur, za 12 mesiacov je to vyše 1.711.879 eur. Na údržbu chodníkov je to 3.944.464 eur, čo je suma 986.116 eur za rok. Výsledkom má byť uzavretie dohody na obdobie štyroch rokov.



Mesto Zvolen vyšla zimná údržba na svojom území v sezóne 2022/2023 na vyše 761.000 eur. Podotýka, že údržbu počas zimy robilo približne na 101 kilometroch ciest a vyše 91 kilometroch chodníkov a vykonávali ju tri subjekty. Boli to Begbie, Service plus a Stredisko komunálnych služieb. V zimnom období 2022/2023 zaznamenali vo Zvolene spolu 15 dní sneženia.