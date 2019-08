Zvolen chce vymeniť staré autobusy za nové vďaka eurofondom

V súčasnosti sa na MHD využíva 30 autobusov, z toho tri vozidlá sú na naftový pohon a 27 na ekologický pohon CNG. Priemerný vek vozidiel je 15,5 roka, z toho šesť vozidiel má 30 a viac rokov.

Zvolen 8. augusta (TASR) - Mesto Zvolen sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške viac ako 1,16 milióna eur, na zakúpenie štyroch nových autobusov do vozového parku MHD. Dotácia by mala pokryť 95 percent nákladov, zvyšných päť percent, čo predstavuje asi 61.000 eur, uhradí mestská samospráva. Rozhodli o tom poslanci na štvrtkovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve.



Ako uviedla predkladateľka návrhu a vedúca odboru rozvoja na Mestskom úrade vo Zvolene Zuzana Kochlicová Ištóková, MHD sa aktuálne realizuje na 15 linkách s celkovou dĺžkou 181 km, spájajúcich centrum mesta s okolitými sídliskami. "Priemerné obsadenie autobusu je 26 cestujúcich a počet prepravených osôb za rok je približne 2,8 milióna," priblížila.



V súčasnosti sa na MHD využíva 30 autobusov, z toho tri vozidlá sú na naftový pohon a 27 na ekologický pohon CNG. Priemerný vek vozidiel je 15,5 roka, z toho šesť vozidiel má 30 a viac rokov.



MHD je v súčasnosti realizovaná spoločnosťou Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen. Autobusy by v prípade získania podpory z eurofondov boli majetkom mesta a prevádzkované spoločnosťou SAD Zvolen. "Po nákupe nových autobusov budú štyri najstaršie autobusy, alebo autobusy v najhoršom technickom stave nahradené novými vozidlami, čím sa zlepší kvalita poskytovaných služieb občanom mesta," doplnila Kochlicová Ištóková.