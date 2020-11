Zvolen chystá druhé kolo testovania i napriek 0,7 percenta nakazených

Zvolen 4. novembra (TASR) - Mesto Zvolen sa pripravuje na druhé kolo plošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 aj napriek tomu, že hodnota pozitívnych prípadov z prvého kola vo Zvolenskom okrese je presne 0,7 percenta. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška.



Ako dodal, presný počet odberných miest však zatiaľ nie je známy. Podľa neho by ich malo byť 20, teda ako počas prvého testovania. Nakoniec však o tom rozhodnú vojaci. Záležať bude od počtu ľudí, ktorí na jedno odberné miesto minulý víkend prišli.



“Sme pripravení pripraviť všetko potrebné, aby sme zabezpečili plynulý a bezproblémový priebeh testovania. To sa týka napríklad zaistenia dostatočného počtu administratívnych pracovníkov či materiálneho zabezpečenia jednotlivých odberných miest,” dodal Svatuška.



Druhé kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 sa má konať 7. a 8. novembra v okresoch, kde bol počet pozitívnych prípadov vyšší ako 0,7 percenta.



Od stredy je Mestský úrad vo Zvolene opäť otvorený pre verejnosť. Samospráva ho minulý týždeň zatvorila pre odporúčané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. “Pre zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 však aj naďalej prosíme obyvateľov, aby zvážili návštevu úradu a uprednostnili telefonický alebo e-mailový kontakt s konkrétnymi zamestnancami,” informuje samospráva na svojej oficiálnej webstránke.