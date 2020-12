Zvolenskí diváci môžu požiadať divadlo o vrátenie vstupného

Zvolen 30. decembra (TASR) - Diváci, ktorí si kúpili vstupenky na predstavenia zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT), môžu požiadať o vrátenie peňazí. Divadlo to uvádza na svojej oficiálnej webstránke. V divadle zrušili plánované predstavenia a podujatia pre epidemiologické opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu.Zrušené predstavenia do 30. decembra zverejňuje divadlo na svojom webe s tým, že jeho pokladnica ostane do 10. januára nového roka zatvorená.O vrátenie vstupného za tieto predstavenia je možné požiadať len písomne mailom na vstupenky@djgt.sk. Pri vrátení platby za vstupenky je potrebné uviesť číslo rezervácie, meno a IBAN.dodávajú.Všetky informácie môžu záujemcovia získať prostredníctvom webovej stránky www.djgt.sk . Zriaďovateľom DJGT je Banskobystrický samosprávny kraj.