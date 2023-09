Do škôl vo Zvolene nastúpilo v septembri takmer 430 prvákov

Zvolen 8. septembra (TASR) - Do prvých ročníkov základných škôl (ZŠ) v pôsobnosti mesta Zvolen nastúpilo v novom školskom roku takmer 430 prvákov. Najviac z nich, teda takmer sto žiakov, patrí do základnej školy Hrnčiarskej v centre mesta, 90 nastúpilo do ZŠ Martina Rázusa na sídlisku Zlatý potok. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že zatiaľ sú to predbežné počty.



Po dvoch mesiacoch letných školských prázdnin otvorilo mesto v septembri všetkých šesť svojich základných škôl. V minulom školskom roku 2022/23 opustilo ich lavice 328 deviatakov. "Tí zamierili väčšinou na gymnáziá alebo učilištia a stredné odborné školy v meste či v kraji," priblížil.



Do mestských materských (MŠ) škôl od nového školského roku nastúpilo viac ako 400 novoprijatých detí. "Keďže starú budovu MŠ 1. mája zbúrajú a na jej mieste postavia novú, deti zatiaľ rozdelili do škôlok na uliciach Hrnčiarska, Tehelná a Juraja Bánika," objasnil. Najväčší počet novoprijatých detí nastupuje do MŠ Centrum, a to takmer 70. Z materských škôl vo Zvolene minulý školský rok odišlo viac ako 400 detí, z ktorých väčšina pokračuje vo vzdelávaní v mestských základných školách.



Finálne čísla nastupujúcich detí budú známe až po 15. septembri tohto roka, spresnil Svatuška.



Mesto začalo v lete aj s rekonštrukciou pavilónu MŠ Prachatická na sídlisku Zlatý potok. Stavba zo 70. rokov tak bude mať obnovený aj posledný, doteraz uzatvorený pavilón. Kapacity sa zvýšia aj v spomínanej MŠ 1. mája. Rekonštrukciou a zvýšením kapacity by mala prejsť aj druhá škôlka na Zlatom potoku.



Úplne nová škôlka by mala podľa hovorcu vzniknúť na Ulici Belu IV., kde aktuálne sídli Centrum voľného času Domino. Hlavným zdrojom financovania by mal byť plán obnovy.