Do mestských základných škôl vo Zvolene nastúpilo 352 prvákov

Zvolen 4. septembra (TASR) – Do prvých ročníkov základných škôl v správe mesta Zvolen nastúpilo v novom školskom roku 352 prvákov. TASR o tom v piatok informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Najviac, 69, bude chodiť do Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v centre mesta a do školy na Ulici Martina Rázusa na sídlisku Zlatý Potok.



V tomto školskom roku bude šesť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevovať 3215 žiakov. „Vo Zvolene sa niesli prvé dni školského roka v znamení dobrej nálady, a to aj napriek sprísneným hygienickým opatreniam,“ poznamenal Svatuška.



Približne 693 000 žiakov sa v stredu vrátilo do školských lavíc, pretože sa začal školský rok 2020/2021. Pre nový koronavírus platia na školách viaceré hygienické opatrenia. Z celkového predpokladaného počtu školákov je takmer 498 000 zo základných škôl, z toho je viac ako 59 000 prvákov.