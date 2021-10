Do zvolenských základných škôl chodí o 77 žiakov menej ako vlani

Zvolen 11. októbra (TASR) – Šesť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen navštevuje v súčasnosti 3209 žiakov, čo je o 77 menej ako v minulom školskom roku. Pre TASR to potvrdil Branislav Mikšík z tlačového oddelenia mesta s tým, že tento počet žiakov je k 15. septembru tohto roka.



Ako dodal, 11 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevuje k 15. septembru 1263 detí. „Oproti minulému školskému roku je to len o 16 detí viac a materské školy sa tak pohybujú v rámci svojich kapacít,“ spomenul.



Pripomenul tiež, že 1. januára tohto roka začal platiť zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní a oproti minulému školskému roku stúpol najmä počet predškolákov, o 47. Minulý školský rok to bolo 423, tento školský rok 470. „Rovnako sme zaznamenali zvýšenie počtu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Mesto reaguje na tento nárast a vytvára potrebné podmienky, aby tieto deti mohli byť bez problémov integrované,“ dodal Mikšík.