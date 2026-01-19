< sekcia Regióny
Dom kultúry Železníc Slovenskej republiky bude na predaj
K predaju pristúpia formou ponukového konania elektronickou aukciou.

Zvolen 19. januára (TASR) - Dom kultúry Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) bude na predaj. Prevádzka objektu a jeho využívanie na krátkodobé nájmy neboli pre železnice rentabilné. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Dodala, že k predaju pristúpia formou ponukového konania elektronickou aukciou. Podľa nej to bude s predpokladaným vyhlásením v prvom kvartáli tohto roka. Objasnila, že v prostredí ŽSR bolo treba pristúpiť ku konsolidácii. Pre charakter objektu, ktorý podľa železníc neplnil funkciu objektu potrebného pre ich prevádzku, museli zvážiť aj ponechanie prevádzky zvolenského domu kultúry. K 18. decembru 2025 tak rozviazali pracovný pomer so štyrmi vrátnikmi, jednou upratovačkou a jedným kultúrno-osvetovým zamestnancom. „Absencia týchto profesií bude mať dosah na chod objektu, ako aj na rozsah a skladbu podujatí, ktoré sa v minulosti v dome kultúry konali,“ zdôraznila.
Ako hovorkyňa uviedla, v minulosti objekt ponúkali na priamy predaj mestu Zvolen alebo Ministerstvu kultúry (MK) SR. Tieto subjekty však podľa železníc ponuky neakceptovali. „Je pravda, že ŽSR v minulosti ponúkli mestu Zvolen dom kultúry,“ reagoval Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta. Doplnil, že to vtedy bola suma takmer dva milióny eur. Len nevyhnutné investície do budovy však podľa neho v tom čase napočítali na ďalších 500.000 eur. To bol dôvod, prečo mesto nepristúpilo na uvedenú ponuku.
Ďalším dôvodom je, že mesto má svoj vlastný dom kultúry. „Na jeho prevádzku ročne vynaloží desiatky tisíc eur, zároveň si tiež budova vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu,“ konštatoval s tým, že samospráva hľadá možnosť financovania obnovy z mimorozpočtových zdrojov.
Rezort kultúry pre TASR uviedol, že zatiaľ ponuku od ŽSR neeviduje. „Ak bola predložená v minulosti, pravdepodobne pred rokom 2019, bolo by ju potrebné dohľadať v archíve, dôvody zamietnutia ponuky sa však vo vyjadrení nevyskytujú,“ uzavrela riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Demková.
