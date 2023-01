Zvolen hľadá možnosti, ako po požiari obnoviť areál Borovej hory

Zvolen 31. januára (TASR) – Mesto Zvolen v súčasnosti hľadá možnosti, ako obnoviť priestor Borovej hory tak, aby mohol ostať prístupný verejnosti. TASR o tom informoval primátor Vladimír Maňka. Začiatkom januára totiž podľahla požiaru budova pred vstupom do areálu.



V súčasnosti sú v areáli Borovej hory tri objekty. "Z architektonického hľadiska je najvýznamnejším z nich budova bývalej ozdravovne z predvojnových čias, keď areál slúžil ako mestské kúpele," zhrnul primátor. Dodal, že budovu projektoval zvolenský architekt Gustáv Stadtrucker. "Akékoľvek bude ďalšie využitie areálu Borovej hory, určite budeme hľadať možnosti obnovy tejto vzácnej budovy," konštatoval. Priestor je podľa jeho slov obľúbené miesto ľudí pre prechádzky. "Ešte viac je posilnené blízkosťou zvolenského arboréta. Do budúcnosti si dokonca vieme predstaviť prepojenie oboch areálov," objasnil.



Ako pokračuje, úplná rekonštrukcia miesta bude možná iba v prípade externého zdroja financovania. "V najbližších rokoch si mesto určite nebude môcť dovoliť veľké investície do Borovej hory z vlastných zdrojov," podotkol s tým, že dôvodmi sú celkový stav lokality i súčasná inflácia a rast cien energií. "Určite sa však pokúsime zveľadiť toto miesto aspoň v rozsahu našich finančných možností," uzavrel.



Primátor pripomenul, že mestu vnikla januárovým požiarom na Borovej hore škoda vo výške takmer 20.000 eur. "Keďže bol majetok poistený, určite to budeme riešiť ako poistnú udalosť," spresnil s tým, že po zhorení odstránili odpad zo zhoreniska a odviezli aj plechové konštrukcie. Zhorenisko podľa Maňku obsahuje azbest, jeho likvidácia tak vyžaduje špeciálny postup.