Zvolen hľadá sponzorov na financovanie ľadovej plochy na námestí

Zvolen 30. októbra (TASR) - Na námestí vo Zvolene plánuje mesto aj tento rok otvoriť ľadovú plochu na verejné korčuľovanie pod holým nebom. Samospráva však prosí o pomoc sponzorov, ktorí pomôžu prevádzku klziska financovať. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Otvorenie ľadovej plochy odhadujú na prvú polovicu decembra. Konečné slovo však bude mať počasie. Zvolenský primátor Vladimír Maňka dodal, že výdavky na ňu sú vo výške približne 60.000 eur. "Tento rok je navyše z hľadiska finančnej situácie miest a obcí určite najhorší od čias veľkej finančnej krízy, ktorá naplno zasiahla samosprávy v roku 2009," vysvetlil.



Bezplatné korčuľovanie pod Pustým hradom má viac ako dvadsaťročnú tradíciu. "Pomáhajú nielen veľké firmy, sú to aj občianske združenia či jednotlivci," doplnil Maňka s tým, že darcom poskytnú možnosť reklamy na mantineloch klziska.



Mesto opäť chystá možnosť prenájmu ľadovej plochy aj pre amatérske hokejové tímy. Je to ďalší zdroj príjmov, aby ju mohlo prevádzkovať. Tu si však uvedomuje konkurenciu v krytých halách, preto cenu upravia tak, aby bola pre hokejových nadšencov atraktívna. Minulý rok týmto spôsobom vyzbierali takmer 4000 eur. Ďalšími 12.000 eurami pomohli sponzori. Podľa hovorcu niektoré firmy už pomoc sľúbili a vyzerá to tak, že túto sezónu bude peňazí od sponzorov o niečo viac ako v minulosti. "Na pokrytie nákladov to však zďaleka nestačí, mesto bude preto vďačné za každú pomoc aj ďalším darcom," spomenul.