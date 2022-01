Zvolen hľadá terénneho pracovníka, starať sa má o sociálne slabších

Zvolen 29. januára (TASR) – Mesto Zvolen hľadá terénneho pracovníka, ktorý sa bude starať o komunitu sociálne slabších ľudí. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška.



Ako dodal, v súčasnosti je obsadená len jedna takáto pozícia. Tento pracovník pomáha ľuďom, ktorí to potrebujú, napríklad s vybavením dokladov alebo návštevou úradov. „Neraz ide pritom o základné záležitosti potrebné pre život, ako vybavenie sociálnych dávok či občianskeho preukazu,“ spomenul Svatuška. „Pomoc terénnych pracovníkov je tak neoceniteľná najmä v oblastiach, ktoré mnohí označujú ako problémové. Často pracujú práve s marginalizovanými skupinami a pomáhajú ich členom začleňovať sa do spoločnosti.“



Podľa neho okrem dvoch miest terénnych pracovníkov má mesto vytvorené aj dve miesta terénnych sociálnych pracovníkov. „Toto je už však pozícia, kde musí mať záujemca ukončené vysokoškolské vzdelanie. Obe miesta sú v súčasnosti obsadené,“ podotkol hovorca.



O výberovom konaní informuje samospráva na svojej webstránke, naplánované je na piatok 4. februára. Odporúčanými výberovými kritériami na túto pozíciu sú napríklad prax v komunitách postihnutých sociálnym vylúčením a aj znalosť cieľovej skupiny.