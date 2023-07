Zvolenská karanténna stanica pre psy prijala pre horúčavy opatrenia

Zvolen 14. júla (TASR) - V karanténnej stanici vo Zvolene, ktorá je v správe mesta Banská Bystrica, prijali pre aktuálne horúce počasie viacero opatrení. Pre TASR to uviedol Miroslav Strelec z tlačového oddelenia mesta Banská Bystrica.



Ako dodal, pracovníci karanténnej stanice počas letných horúčav trikrát denne psom vymieňanú vodu v kotercoch. "Vo výbehu majú slnečníky, aby neboli na priamom slnku, a taktiež bazény, v ktorých sa môžu v horúcich dňoch ochladzovať," objasnil a spomenul, že pre horúčavy upravili aj čas prechádzok so psami pre verejnosť. Záujemcovia môžu prísť od 8.00 do 11.00 h, aby sa zvieratá neprehriali. V súčasnosti je podľa jeho slov v karanténnej stanici 52 psov.



Poznamenal, že pomoc formou prechádzok so psami je vítaná neustále. Možnosťou je podľa neho aj dočasná opatera, samotná adopcia alebo kúpa kvalitných granúl či konzerv. V karanténnej stanici, ktorá sa nachádza vo zvolenskej časti Balkán, sú taktiež potrebné deky, posteľné obliečky, plachty, obojky, pevné vôdzky či drevo na búdy. Vlani si zo stanice ľudia osvojili či adoptovali celkom 32 psov.