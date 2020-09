Karanténne opatrenia v ZŠ vo Zvolene zatiaľ nemuseli prijať

Zvolen 9. septembra (TASR) – Karanténne opatrenia v základných školách vo Zvolene pre nový koronavírus zatiaľ nemuseli prijať. Hovorca mesta Martin Svatuška pre TASR potvrdil, že v školách, ktorých zriaďovateľom je samospráva, je riadne vyučovanie.



Do prvých ročníkov základných škôl v správe mesta Zvolen nastúpilo v tomto školskom roku 352 prvákov. Najviac, 69, chodí do Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v centre mesta a do školy na Ulici Martina Rázusa na sídlisku Zlatý Potok. Šesť základných škôl navštevuje spolu 3215 žiakov.



Aj štyri základné školy pod Poľanou fungujú bez obmedzení. Hovorca mesta Detva Milan Suja v stredu pre TASR uviedol, že všetky detvianske základné školy fungujú v riadnom režime. Ich zriaďovateľom je mesto Detva a po letných prázdninách do nich začalo chodiť 1270 detí.



Karanténne opatrenia spočívajú v domácej izolácii žiakov, pedagogického a ostatného personálu daného predškolského alebo školského zariadenia (školy či iba triedy). Nariadený je odber biologického materiálu na zistenie prítomnosti nového koronavírusu a nutnosť aktívne monitorovať svoj zdravotný stav.